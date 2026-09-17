Diputada Ossandón propone cambiar el nombre a la Región Metropolitana para que lleve el nombre del general Baquedano

17 sept. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, anunció que prepara un proyecto de ley para modificar el nombre oficial de la Región Metropolitana y denominarla “Región Metropolitana del General Baquedano”, en homenaje al militar y héroe de la Guerra del Pacífico.

La propuesta fue dada a conocer por la parlamentaria en conversación con Radio Infinita, en la que señaló que la iniciativa ya se encuentra redactada y que su intención es ingresarla próximamente al Congreso. A su juicio, el actual nombre de la región no contiene una referencia a la historia del territorio.

“Quiero presentar luego” el proyecto

“Yo tengo un proyecto justamente que quiero presentar luego. Es bien ambicioso: cambiarle el nombre a nuestra región, Región Metropolitana, relacionándola con el General Baquedano”, sostuvo Ossandón.

La diputada, quien además se desempeña como vicepresidenta de la Cámara, planteó que la denominación “Región Metropolitana del General Baquedano” permitiría realizar un reconocimiento histórico a la figura del militar.

“Me parece que haría honor incluso a nuestra historia”, afirmó la parlamentaria al referirse a la propuesta.

Una idea que ya había sido planteada por RN

La iniciativa no es completamente nueva. En septiembre de 2024, la bancada de diputados de Renovación Nacional ya había planteado cambiar el nombre de la Región Metropolitana a “Región Metropolitana del General Manuel Baquedano”, como parte del denominado “Fast Track del Rechazo”.

En ese momento, Ximena Ossandón se desempeñaba como jefa de bancada de RN. Ahora, la parlamentaria busca reactivar la propuesta mediante un proyecto que, según explicó, ya se encuentra redactado y que pretende presentar próximamente ante el Congreso.

El regreso del monumento a Plaza Baquedano

La propuesta vuelve al debate público en paralelo al retorno del monumento ecuestre del general Baquedano a la plaza que lleva su nombre, en el centro de Santiago.

La estatua fue retirada en marzo de 2021, luego de los reiterados ataques que sufrió durante el período del estallido social, y permaneció fuera del lugar durante más de cinco años.

Su reinstalación ha vuelto a poner la figura del militar en el centro de la discusión pública, contexto en el que Ossandón plantea ahora modificar oficialmente el nombre de la región para incorporar la referencia al general Baquedano.