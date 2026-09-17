Quince menciones y ninguna imputación directa: el papel del embajador Zaliasnik en querella del CDE por nombramientos judiciales

17 sept. 2026 - 12:26 hrs.

Su nombre aparece en conversaciones sobre ternas judiciales, en gestiones destinadas a promover la llegada de Antonio Ulloa a Santiago y en la lista de invitados a una cena con la que el entonces magistrado pretendía reunir a parte de su círculo más cercano.

Pese a ello, Gabriel Zaliasnik –reconocido abogado penalista y hoy embajador de Chile en Israel- no figura entre las cinco personas contra las que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió dirigir su nueva querella por la trama de nombramientos judiciales.

La acción penal, de 77 páginas y a la que tuvo acceso Mega Investiga, fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra el exministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, y el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber.

A Ulloa, el organismo le atribuye los delitos consumados de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos. Los otros cuatro querellados son imputados como presuntos autores de soborno.

Zaliasnik no aparece en esa nómina. Sin embargo, su nombre atraviesa varios de los episodios empleados por el propio CDE para fundamentar la imputación contra Donoso y reconstruir el círculo que habría promovido la designación de Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El documento no le atribuye formalmente un delito ni dirige acciones penales en su contra. Al comienzo de la querella, no obstante, el organismo advierte que la investigación involucra a “otros abogados del mismo círculo de confianza” y deja abierta la posibilidad de ampliar posteriormente la acción.

“Conforme avance la investigación del Ministerio Público, este interviniente valorará ejercer en su contra las acciones penales respectivas, ampliando la actual querella”, señala el CDE, sin individualizar en ese apartado a los eventuales nuevos querellados.

“Esto vemos c GZ”

Una de las menciones más relevantes aparece en una conversación del 31 de marzo de 2021 entre Samuel Donoso y Luis Hermosilla, cuando se acercaba la definición de diversas ternas para cargos en cortes de apelaciones.

Donoso le preguntó inicialmente a Hermosilla si Andrés Sotomayor, entonces asesor de la Presidencia, le había enviado las nóminas. Luego escribió:

“Esto vemos c GZ”.

A continuación, detalló las preferencias para cinco concursos:

“1) Talca: Bernales.

2) Concepción 1: Sergio Padilla.

3) Santiago: 100% Ulloa. Antigüedad, experiencia, lealtad.

4) La Serena: Andrade.

5) Concepción 2: Gonzalo Rojas”.

Hermosilla respondió que solamente había opinado sobre la terna de Santiago y que las demás le daban lo mismo. “¿Lo mando entonces?”, consultó Donoso. “Dale”, contestó el abogado.

Según la interpretación expuesta por el CDE, las iniciales “GZ” corresponden a Gabriel Zaliasnik y muestran que las propuestas habían sido previamente revisadas por ambos abogados.

El organismo sostiene expresamente que esa conversación da cuenta de que Donoso, “en conjunto con el abogado Gabriel Zaliasnik”, habría estado realizando gestiones para conseguir el nombramiento de Ulloa en Santiago, destacando especialmente su “antigüedad, experiencia y lealtad”.

Para el Consejo, el uso de esta última palabra debe analizarse en conjunto con la expectativa de que el futuro ministro adoptara decisiones favorables a ese círculo. Esa es precisamente una de las bases utilizadas para imputar por soborno a Donoso. No obstante, la misma conversación no se tradujo, al menos en esta etapa, en una acción penal contra Zaliasnik.

El chat sobre la terna de Santiago

La querella contiene otra conversación directa entre Zaliasnik y Donoso, fechada el 22 de febrero de 2021, día en que la Corte Suprema conformó la terna para cubrir una vacante en la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Terna ICA Stgo Ulloa 10 votos, 9 Graciela Gómez y Rafael Andrade”, escribió Zaliasnik.

“Perfecto”, respondió Donoso.

La información daba cuenta de que Ulloa había obtenido la primera mayoría y había quedado acompañado por Graciela Gómez y Rafael Andrade.

Ese intercambio aparece en el capítulo donde el CDE reconstruye las gestiones efectuadas por Hermosilla, Vargas y Donoso para conseguir que Ulloa fuera trasladado desde Copiapó a Santiago.

En paralelo, Hermosilla mantenía conversaciones con asesores de La Moneda. “Antonio Ulloa, sin duda. La Gómez es PC. Ulloa nos ayudará en todo”, le escribió a Benjamín Salas. En otro diálogo con Pablo Urquízar sostuvo: “Lo más importante: Ulloa en Santiago”.

Posteriormente, ante Andrés Sotomayor, insistió: “Acuérdate en medio de toda la locura de Ulloa. Lo vamos a necesitar”.

La querella vincula esos mensajes con la propuesta discutida por Donoso y Zaliasnik. El CDE concluye que existía un interés compartido por instalar a Ulloa en una corte considerada estratégicamente relevante.

La declaración de Héctor Mery

Las referencias a Zaliasnik no se limitan a los chats extraídos del teléfono de Luis Hermosilla.

La querella también reproduce la declaración prestada el 26 de junio de 2026 por Héctor Mery, quien durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia. Hoy el abogado es ministro del Tribunal Constitucional.

Esa repartición participaba en la revisión de antecedentes y asesoraba al Presidente de la República y al ministro de Justicia durante los procesos de nombramiento.

Mery explicó que mantenía comunicaciones con Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y José Ramón Correa para conversar sobre las ternas judiciales.

“Yo tenía buena relación con Samuel Donoso, con Gabriel Zaliasnik y con José Ramón Correa, con los cuales tenía comunicación para efectos de nombramientos y ellos me recomendaban candidatos”, declaró.

El exfuncionario agregó que los abogados le preguntaban por las ternas y formulaban propuestas o sugerencias que él podía considerar “correctas o equivocadas”.

“En algunas oportunidades, de manera más intensa, se la jugaban por algún candidato y en otras de manera menos vehemente”, sostuvo.

Al ser consultado específicamente por Ulloa, Mery afirmó que Zaliasnik y Donoso “fueron insistentes sobre la conveniencia de nombrar” al magistrado.

“Con Samuel Donoso nos juntamos a tomar un café y me transmitió con mucha claridad cuál era su opinión. Lo mismo hizo Gabriel Zaliasnik”, añadió.

El CDE utiliza esa declaración para sostener que existió un despliegue concreto de gestiones ante la autoridad que intervenía en los nombramientos. Sin embargo, al desarrollar su calificación jurídica, concentra el reproche penal en Donoso y no explica por qué los antecedentes referidos a Zaliasnik reciben, por ahora, un tratamiento distinto.

“Gabriel siempre ha querido que yo sea ministro en Santiago”

El interés atribuido a Zaliasnik también aparece en palabras del propio Antonio Ulloa.

El 26 de enero de 2021, cuando el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó evaluaba postular a una vacante en La Serena, envió un audio a Hermosilla explicando sus razones.

Ulloa sostuvo que Santiago era una corte compleja, donde había “un par de jueces tóxicos” que le tenían mala, mientras que La Serena le ofrecía una mejor calidad de vida. En un segundo audio agregó:

“Gabriel siempre ha querido que yo sea ministro en Santiago, pero uno puede ayudar no estando en Santiago. Lo importante es que uno tenga claro la visión de quiénes son las personas que deben estar en la Corte de Santiago como ministro y en San Miguel”.

El CDE destaca la disposición de Ulloa a “ayudar”, expresión que después Hermosilla replicó ante un asesor presidencial al asegurar que el magistrado los ayudaría “en todo”.

La misma cita vuelve a aparecer en el capítulo jurídico de la querella, donde el organismo analiza la supuesta relación entre los beneficios recibidos por Ulloa y las actuaciones que habría realizado posteriormente desde su cargo.

La frase también revela que el interés atribuido a Zaliasnik en la llegada de Ulloa a Santiago no era desconocido para el magistrado.

El abogado al que Ulloa conocía más

Durante el proceso disciplinario que antecedió a su destitución, Ulloa fue interrogado sobre su relación con distintos abogados mencionados en las conversaciones de Hermosilla.

El exministro aseguró que su único vínculo de “estrecha familiaridad” era con Mario Vargas y negó mantener esa misma relación con Hermosilla y Donoso.

Respecto de Zaliasnik, sin embargo, admitió que era a quien más conocía de los tres, debido a que lo había conocido durante su etapa como relator.

El CDE incorpora esa declaración al reconstruir la red de relaciones personales y profesionales en torno al exministro. La querella cuestiona, además, las explicaciones de Ulloa sobre la profundidad de sus vínculos con algunos de los abogados involucrados.

El “grupo selecto”

Ulloa fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2021. Tras conocer su designación, agradeció a Hermosilla “todo el apoyo” que le había brindado y le pidió transmitir su gratitud al entonces Presidente de la República.

Cuatro meses después, le informó que organizaría un “festejo de agradecimiento para un grupo selecto” y que Mario Vargas actuaría como su “productor”.

Las invitaciones continuaron durante noviembre de ese año. En uno de los mensajes, Ulloa planteó realizar una cena junto con sus respectivas parejas.

“La idea es invitar a Verónica, Samuel y Gabriel”, escribió, en referencia a la entonces ministra Verónica Sabaj, Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik.

La actividad cambió de fecha debido a la disponibilidad de sus participantes. Posteriormente, Ulloa informó que Zaliasnik no podría asistir, mientras que Donoso y Vargas sí estaban disponibles. Finalmente, según el CDE, la cena no llegó a concretarse.

El organismo utiliza esas invitaciones para ilustrar la cercanía social existente entre Ulloa y el grupo que había seguido su candidatura. En el caso de los querellados, el documento sostiene que esas relaciones debieron haber provocado su inhabilitación en causas judiciales posteriores.

Respecto de Zaliasnik, la querella no identifica en este capítulo una actuación jurisdiccional concreta de Ulloa que hubiese favorecido directamente alguno de sus intereses.

Un equipo jurídico durante el estallido social

Zaliasnik también aparece en una conversación anterior, de octubre de 2019, vinculada con la estrategia jurídica del gobierno de Sebastián Piñera durante el estallido social.

En ese diálogo, Donoso le comentó a Hermosilla que lo que más interesaba al “N1” era perseguir a los autores intelectuales.

Cuando Hermosilla le preguntó si podía ayudarlo, Donoso respondió:

“Ayer se armó un equipo c GZ, y JBG, te sumas y lo trabajamos juntos”.

La querella incorpora este intercambio para acreditar la relación profesional y de confianza entre Donoso y Hermosilla en asuntos sensibles relacionados con el gobierno y el expresidente.

La mención también permite establecer que Donoso trabajaba en coordinación con Zaliasnik antes de las conversaciones sobre el nombramiento de Ulloa.

Otro antecedente aparece en el capítulo sobre la acusación constitucional contra Silvana Donoso, hermana de Samuel. Hermosilla declaró que el abogado defensor de la magistrada era Jaime Winter Etcheberry, integrante de la oficina de Gabriel Zaliasnik.

El CDE sostiene que ese episodio fue importante en la relación entre Ulloa y Donoso: el entonces ministro habría hablado con senadores para entregar argumentos favorables a Silvana Donoso y, después del rechazo de la acusación, Samuel le agradeció las gestiones y le recomendó trasladarse a Santiago, a las “ligas mayores”.

La imputación que no llegó hasta Zaliasnik

En su calificación jurídica, el CDE sostiene que Hermosilla, Vargas y Donoso incurrieron en soborno al dar, ofrecer o consentir en dar beneficios destinados a favorecer el nombramiento de Ulloa, con la expectativa de que posteriormente actuara infringiendo los deberes de su cargo.

Respecto de Donoso, el organismo menciona expresamente sus gestiones ante Héctor Mery y sus “comunicaciones de coordinación con Gabriel Zaliasnik y Luis Hermosilla” para favorecer al magistrado.

Pese a ser incluido en la descripción de esas coordinaciones, Zaliasnik no aparece en el apartado donde el Consejo individualiza a quienes considera autores de los delitos.

La querella tampoco solicita que sea citado a declarar como imputado ni que se realice un levantamiento de su información patrimonial, diligencias que sí requiere respecto de Donoso, Hermosilla y Vargas.

La diferencia resulta relevante porque el propio documento atribuye a Zaliasnik conversaciones sobre la terna, recomendaciones de candidatos, insistencia ante el jefe de la División Judicial y participación en la evaluación de la lista donde Ulloa fue calificado como una persona “leal”.

La querella no explica expresamente si el CDE considera insuficientes esos antecedentes, si estima que sus actuaciones carecen de relevancia penal o si espera el resultado de nuevas diligencias antes de adoptar una decisión.

Lo que sí deja consignado es que su análisis no se encuentra cerrado.

La puerta que dejó abierta el CDE

En las primeras páginas de la acción, el Consejo describe una red que vinculaba a Ulloa con Hermosilla, Vargas y Donoso, “así como también con otros abogados del mismo círculo de confianza”.

El organismo afirma que, conforme avance la investigación del Ministerio Público, evaluará ejercer acciones penales contra esas otras personas mediante una ampliación de la querella.

Por ahora, Zaliasnik permanece fuera de la nómina de querellados, pero dentro de la historia que el propio CDE reconstruye.

Consultado por Mega Investiga por estas menciones, el embajador Zaliasnik sostuvo que no puede emitir declaración alguna en razón de su cargo.

El nombre de Zaliasnik aparece antes, durante y después del proceso que llevó a Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago: en la revisión de las ternas, en las gestiones ante el Ministerio de Justicia, en los mensajes de Donoso, en las palabras del propio magistrado y en el círculo convocado para celebrar su nombramiento.

La pregunta que queda abierta es por qué esos antecedentes fueron utilizados para sostener la imputación contra otros abogados, pero todavía no se han traducido en una definición penal respecto de Zaliasnik. La respuesta dependerá ahora del avance de la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso y de la decisión que adopte el Consejo de Defensa del Estado sobre una eventual ampliación de su querella.

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