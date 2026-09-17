Último día para comprar antes de Fiestas Patrias: ¿A qué hora cierra Santa Isabel este 17 de septiembre?

17 sept. 2026 - 11:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 17 de septiembre será la última oportunidad para realizar las compras antes de los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias. Por este motivo, los supermercados tendrán horarios especiales y cierres anticipados a lo largo del país.

En el caso de Santa Isabel, sus locales cerrarán a las 19:30 horas este jueves 17 de septiembre, por lo que quienes todavía tengan compras pendientes deberán considerar este horario y evitar dejar la visita para última hora.

El cierre anticipado se produce antes del inicio del descanso obligatorio de los trabajadores del comercio, que deberá comenzar, como máximo, a las 21:00 horas de esta jornada.

¿A qué hora cierra Santa Isabel este 17 de septiembre?

Los supermercados Santa Isabel cerrarán a las 19:30 horas durante este jueves 17 de septiembre.

El horario corresponde al cierre especial establecido para la jornada previa a los feriados del 18 y 19 de septiembre.

De todas formas, pueden existir diferencias entre sucursales, por lo que se recomienda revisar el funcionamiento del local específico antes de acudir.

¿Por qué Santa Isabel cerrará más temprano?

El cierre anticipado está relacionado con los feriados obligatorios e irrenunciables del viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

La Dirección del Trabajo establece que el descanso de los trabajadores del comercio debe comenzar, a más tardar, a las 21:00 horas del jueves 17 y finalizar a las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre.

Por esta razón, las principales cadenas de supermercados adelantarán el cierre de sus locales durante la tarde del jueves.

¿Santa Isabel estará abierto el 18 y 19 de septiembre?

No. Los supermercados Santa Isabel permanecerán cerrados durante el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, debido a los feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio.

Los supermercados podrán retomar sus actividades desde el domingo 20 de septiembre, aunque el horario de apertura dependerá de cada sucursal.

Por ejemplo, los horarios habituales de distintos locales Santa Isabel pueden variar: algunos establecimientos funcionan hasta las 20:00 horas y otros hasta las 21:00 horas. Por ello, se recomienda verificar el horario del local específico antes de acudir.