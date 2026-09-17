Fiestas Patrias en Viña del Mar: Estos son los horarios y artistas invitados en las fondas del Club Sporting

17 sept. 2026 - 12:25 hrs.

Septiembre viste a Chile de blanco, azul y rojo para celebrar las Fiestas Patrias, una de las tradiciones más esperadas del año donde la música, la gastronomía típica y la chilenidad se apoderan de cada rincón del país.

En la Ciudad Jardín, el punto de encuentro por excelencia es la Fiesta Criolla Sporting, el 18 oficial de Viña del Mar, que del 17 al 20 de septiembre abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia inolvidable llena de entretención para toda la familia.

Atracciones y espacios

Ramadas y gastronomía : Fondas con platos tradicionales, variada oferta gastronómica y una zona de foodtrucks.

: Fondas con platos tradicionales, variada oferta gastronómica y una zona de foodtrucks. Zonas de baile y entretención : Espacios para bailar, parque de entretenciones, feria artesanal y estands de juegos criollos.

: Espacios para bailar, parque de entretenciones, feria artesanal y estands de juegos criollos. Entorno: Amplias áreas verdes con fácil acceso y un ambiente seguro.

Parrilla de espectáculos en vivo

Jueves 17 de septiembre : "Amigos de Artistas" (Horario aprox. 18:30 h).

: "Amigos de Artistas" (Horario aprox. 18:30 h). Viernes 18 de septiembre : María José Quintanilla (Horario aprox. 18:30 hrs).

: María José Quintanilla (Horario aprox. 18:30 hrs). Sábado 19 de septiembre : Ráfaga (Horario aprox. 18:30 hrs).

: Ráfaga (Horario aprox. 18:30 hrs). Domingo 20 de septiembre: Joe Vasconcellos (Horario aprox. 17:00 hrs).

Horarios de funcionamiento

Del 17 al 19 de septiembre

Ingreso: Desde las 12:00 hasta las 00:00 horas.

Término: 01:30 horas.

20 de septiembre:

Ingreso: Desde las 12:00 hasta las 18:30 horas.

Término: 20:00 horas.

Entradas y acceso

Valor de entrada: $8.000 más recargo de la plataforma.

Compra: Exclusivamente con RUT a través de www.passline.com o en boleterías Passline el día del evento (máximo una entrada por RUT).

Acceso único: Por la puerta de avenida Los Castaños #404, Viña del Mar.

Requisito obligatorio: Presentar cédula de identidad vigente.

Menores de 12 años: Entrada liberada acompañados por su padre, madre o tutor legal.

Aton

¿Qué ocurre con el estacionamiento?

Capacidad: 1.500 cupos.

Tarifa: $12.000 por vehículo todo el día.

Venta: En el acceso vehicular de avenida Los Castaños #404.

Seguridad e ingreso al recinto

Los controles son con revisión obligatoria de bolsos, carteras y mochilas, además de paso por detector de metales para todo público.

En cuanto a las prohibiciones, son las siguientes:

Elevar volantines o hacer picnic al interior.

Ingreso de alimentos, bebidas alcohólicas o analcohólicas.

Drogas o sustancias ilegales.

Armas, objetos cortopunzantes o elementos peligrosos.

Productos pirotécnicos o explosivos.

Vasos de vidrio, bombillas metálicas o contenedores.

Aerosoles y gas comprimido.

Bicicletas, patines o patinetas eléctricas.

Animales sin correa y bozal (norma de tenencia responsable).

Personas en estado de ebriedad, bajo efectos de drogas o que induzcan al desorden.

Comercio ambulante o espectáculos callejeros.

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