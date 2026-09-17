Argentina busca US$ 3.500 millones en créditos para renovar su flota naval con submarinos y fragatas

17 sept. 2026 - 06:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Argentina incluyó en su proyecto de Presupuesto 2027 una solicitud de autorización al Congreso para contratar crédito público internacional por hasta US$ 3.500 millones, para reequipar la fuerza naval de su Armada.

La propuesta estipula una partida de hasta US$ 2.300 millones para la adquisición de tres submarinos convencionales con destino a la Base Naval Mar del Plata, y otra de US$ 1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión que operarían desde la Base Naval Puerto Belgrano. La medida representa una habilitación financiera para negociar los préstamos y no un presupuesto asignado de forma directa.

Un plan para recuperar la capacidad naval

De concretarse la aprobación parlamentaria y las negociaciones de crédito, el plan permitiría a la Armada Argentina recuperar su capacidad submarina, nula desde el trágico naufragio del ARA San Juan en noviembre de 2017.

En el ámbito de las unidades de superficie, la llegada de dos fragatas busca modernizar una flota de combate que no registraba renovaciones mayores de este tipo desde antes de la guerra de las Malvinas en 1982. Entre las alternativas que analiza el Ministerio de Defensa trasandino destacan las ofertas de la firma francesa Naval Group para la provisión de submarinos modelo Scorpène, similares a los adquiridos previamente por nuestro país y Brasil.

A esta proyección de crédito se suma una partida ya ejecutable por 37.616 millones de pesos argentinos destinada a incorporar cuatro helicópteros navales livianos para la Base de Puerto Belgrano.

Un plan global de reequipamiento

La búsqueda de fondos para la flota naval se enmarca en un proceso integral de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. En el ámbito de la aviación y defensa aérea, tras recibir los primeros seis cazas F-16 comprados a Dinamarca a fines de 2025, el país espera el arribo de una nueva tanda de aeronaves, proceso que se complementa con la autorización del Departamento de Estado de Estados Unidos para adquirir cuatro helicópteros militares Black Hawk.

En materia terrestre, y tras acuerdos suscritos con Washington, Argentina proyecta incorporar paulatinamente vehículos blindados Stryker junto a camiones tácticos Unimog para el Ejército. A este despliegue se suma el desarrollo de infraestructura estratégica en el extremo sur, donde el plan se alinea con la reactivación de las obras de la Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Este proyecto, estimado en US$ 450 millones, fue concebido como un enclave logístico clave para vigilar el Atlántico Sur y resguardar los recursos naturales de la zona.

Desde el Ministerio de Defensa argentino aclararon que este fortalecimiento operativo busca garantizar la protección e integridad territorial del país trasandino, manteniendo la vía diplomática en los reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas.