EEUU aprueba sanciones contra Rusia y sus aliados: Aranceles podrían llegar hasta el 100% en importaciones de petróleo y gas ruso

17 sept. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados por su papel en la guerra contra Ucrania, un texto ya adoptado por el Senado y respaldado por el presidente Donald Trump.

La iniciativa constituye la primera acción de envergadura del Congreso estadounidense contra Moscú desde el regreso al poder de Trump el año pasado.

La iniciativa apunta a los sectores energético y de defensa de Rusia, al presidente Vladimir Putin y a otros altos funcionarios, así como a la llamada "flota fantasma" de petroleros de Moscú utilizada para eludir las sanciones de las potencias occidentales.

El texto otorga también al presidente estadounidense el poder de imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales países importadores de gas y petróleo rusos, entre ellos China e India, con el objetivo de cortar los ingresos que financian la guerra de Moscú.

La respuesta de India

Nueva Delhi señaló que seguirá diversificando sus compras de petróleo, ya que "sigue firmemente comprometida a garantizar la seguridad energética de sus 1.400 millones de habitantes".

La cancillería agregó en un comunicado: "La parte india también ha dejado clara su determinación de tomar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos".

"Enterrar a más personas"

La votación en la Cámara Baja fue celebrada por activistas pro-Ucrania, que señalaron que la ofensiva rusa continúa. El miércoles, ataques con drones contra el transporte civil en el sur del país dejaron al menos cinco muertos, según funcionarios en Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había instado al Congreso estadounidense a aprobar el paquete de sanciones, en particular durante una visita a Washington en julio.

Este proyecto de ley lleva el nombre de su principal artífice, el senador republicano Lindsey Graham, fallecido repentinamente en julio, férreo defensor de Ucrania y crítico implacable de Rusia e Irán, también objeto del texto.

Por su parte, la directora del movimiento ucraniano Razom We Stand, Svitlana Romanko, señaló: "Una vez que el proyecto de ley haya sido rápidamente firmado y entre en vigor, esperamos que Estados Unidos vele por su estricta aplicación para poner fin a los flujos financieros que alimentan la guerra del Kremlin".

"Cada día de retraso es un día en el que nosotros, en Ucrania, debemos enterrar a más personas", dijo.

Este conflicto en el corazón de Europa, desencadenado por la invasión de gran escala de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, es el más mortífero en ese continente desde la Segunda Guerra Mundial.