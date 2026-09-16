Le diagnosticaron estrés por WhatsApp y terminó pagando más de $100 mil: Así opera la estafa de las licencias médicas falsas

16 sept. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo método de estafa utiliza perfiles falsos de médicos y herramientas de inteligencia artificial para engañar a personas que buscan atención de salud.

El fraude incluye la suplantación de profesionales de la Clínica Alemana, con supuestas consultas por redes sociales y WhatsApp que terminan ofreciendo licencias médicas a cambio de dinero.

La falsa consulta médica

Una de las afectadas relató que encontró a una supuesta psiquiatra a través de Instagram. En menos de un minuto recibió una respuesta sobre su problema, con un lenguaje elaborado y que parecía propio de una profesional, además de utilizar el nombre y la fotografía de una médica real de Clínica Alemana.

Convencida de que estaba hablando con la profesional, la paciente continuó la conversación por WhatsApp. Allí, la supuesta doctora le aseguró que podía entregarle una licencia médica.

"Le puedo realizar la licencia médica, pero con la condición que en esos días esté en contacto conmigo. Recuerde que el objetivo de la licencia médica es la absoluta mejoría del paciente", señaló la persona que se hacía pasar por la especialista.

La paciente respondió que no tenía inconvenientes y manifestó incluso su intención de continuar posteriormente con una atención médica. Finalmente, le indicaron que debía realizar un pago a través de un link. La afectada pagó más de $100 mil, pero la licencia nunca llegó. Además, descubrió que la transferencia había terminado en una cuenta asociada a un salón de belleza.

Médicos también han sido suplantados

El tesorero nacional del Colegio Médico, Carlos Becerra, advirtió que este tipo de situaciones no corresponde a una atención médica formal.

"No debiera jamás agendar una hora y tener una atención telemática a través, por ejemplo, de la plataforma WhatsApp directamente con el profesional", explicó.

El caso tampoco sería aislado. Médicos de Clínica Alemana han sufrido distintas suplantaciones, motivo por el que hace aproximadamente un año la institución presentó una querella criminal por delitos relacionados con suplantación de identidad, ejercicio ilegal de la profesión, fraude y emisión fraudulenta de licencias médicas.

¿Cómo evitar caer en esta estafa?

Una de las principales recomendaciones es verificar que la persona que ofrece la atención efectivamente sea un profesional de la salud. Para ello, se puede ingresar a la página de la Superintendencia de Salud y revisar el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.

"Donde yo, simplemente, con el nombre y el apellido, puedo verificar si ese es el profesional que dice ser y si tiene las competencias, es decir, la especialidad que dice tener", explicó Becerra.

También llamó a desconfiar de quienes ofrecen consultas médicas o licencias a través de Instagram o WhatsApp, especialmente cuando solicitan pagos por fuera de los canales oficiales.

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