¿Adiós al papel higiénico?: La tendencia japonesa para el baño que gana fuerza en el mundo

15 sept. 2026 - 16:41 hrs.

Una nueva tecnología japonesa está cambiando la forma tradicional de usar el baño y ganando popularidad en 2026. La propuesta busca reducir la dependencia del papel higiénico mediante agua y automatización.

Se trata de los llamados "washlets" o inodoros inteligentes, dispositivos que incorporan un bidet directamente en el sanitario.

¿Cómo funcionan los inodoros inteligentes?

De acuerdo al sitio Ámbito, su principal característica es un sistema de lavado con agua que se activa después de utilizar el inodoro. Dependiendo del modelo, permite regular la temperatura, la presión y la dirección del chorro.

La tecnología también suma otras funciones. Entre ellas aparecen secado con aire, asiento calefaccionado, autolimpieza, sensores de presencia y sistemas de desodorización.

Según el medio, los modelos más avanzados incluso permiten automatizar la apertura y el cierre de la tapa, además de controlar distintas funciones mediante un control remoto.

Reducción del papel higiénico y de residuos

Aunque la tendencia comenzó a expandirse en Asia, actualmente también existen alternativas disponibles en otros mercados. En Argentina, por ejemplo, se comercializan desde versiones básicas hasta equipos con múltiples funciones.

El precio también varía según el nivel de tecnología. Las opciones más económicas parten de unos $680.000 argentinos, mientras que los modelos más sofisticados pueden alcanzar los $2,5 millones, sin considerar la instalación.

Uno de los argumentos detrás de esta alternativa apunta a la higiene. La gastroenteróloga de Harvard Trisha Pasricha señaló que hasta 40.000 bacterias podrían llegar a las manos durante la limpieza con papel.

Con los "washlets", buena parte del proceso se realiza sin contacto directo y algunos equipos incorporan después un sistema de secado con aire.

La propuesta también busca disminuir el uso de productos desechables y, con ello, reducir los residuos generados en el hogar. Sin embargo, Ámbito aclara que no existe una recomendación médica universal para abandonar definitivamente el papel higiénico.