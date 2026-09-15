Concejal pide que "La Consentida" no se use como cueca en Fiestas Patrias y genera dura respuesta de la hija del compositor

15 sept. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular solicitud del concejal Maximiliano Genskowski (UDI) durante una sesión del Concejo Municipal de Isla de Maipo generó un debate en plena celebración de Fiestas Patrias: el edil pidió que “La Consentida” sea vetada como cueca en las actividades organizadas por la municipalidad.

¿Por qué el concejal pidió vetar "La Consentida"?

Según planteó, la composición del músico chileno Jaime Atria corresponde a una tonada. Por ello, sostuvo que utilizarla como cueca puede generar dificultades al momento de bailarla.

“Ahora estamos en el mes de la patria. Cuecas, tonadas por todos lados, bailes, pasándolo bien, celebrando el mes, y resulta que en la mayoría de las partes ponen como cueca una tonada, que es lo más antipático que hay porque resulta que no tiene, la tonada esta que se llama ‘La Consentida’, no tiene ritmo porque es tonada”, afirmó durante la sesión.

Concejal asegura que la canción incomoda al bailarla

Genskowski pidió a los funcionarios municipales considerar su planteamiento en los eventos de Fiestas Patrias.

“Resulta que la ponen como cueca, entonces uno mismo cuando baila se siente incómodo porque no es cueca. Entonces le pido aquí a la gente de la municipalidad por lo menos que en los eventos que tenemos no pongan una tonada como cueca, que es ‘La Consentida’. Es muy bonita escucharla, pero resulta que es incómodo porque a cualquiera le pasa que no agarra nunca el ritmo”, sostuvo.

Sin embargo, el concejal Jorge Luis Alfaro respondió que la composición sí cumplía con las características musicales de una cueca. Para respaldar su postura, indicó que había consultado a la directora de la Agrupación Folclórica Ayelén.

Hija de Jaime Atria responde en redes sociales

La discusión también generó reacciones fuera del concejo. Magdalena Atria, hija del compositor de “La Consentida”, cuestionó la intervención de Genskowski mediante una publicación en Instagram.

“Me pregunto qué diría mi padre, Jaime Atria Ramírez (Q.E.P.D.), ante tal ignorancia y estupidez”, escribió.

“Ojalá los políticos como este caballero se preocupen de escribir sus mejores oficios como políticos, en vez de estar ‘vetando’ con total arrogancia una obra que ha trascendido generaciones y que es un emblema nacional, parte importantísima del legado musical de mi padre a su Chile que tanto amó”, cerró la cantante del dúo de rock alternativo nacional Delisse.

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