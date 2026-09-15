¿Quieres trabajar en Inacap?: Estas son las ofertas laborales disponibles y cómo postular
- Por Ariel Araya
Inacap es una de las entidades de educación superior más reconocidas del país. Se ubica a lo largo de todo Chile y funciona como universidad tecnológica, instituto profesional y centro de formación técnica.
Actualmente, el organismo tiene publicadas varias ofertas laborales para distintos cargos, los que están disponibles no solo en la Región Metropolitana, sino también en el norte y sur de Chile.
¿Qué ofertas laborales hay en Inacap?
A continuación, revisa los puestos de trabajo que están disponibles en Inacap, junto con sus respectivas ubicaciones:
- Prevencionista de Riesgos (Reemplazo por licencia) (Sede Santiago Sur)
- Operador Técnico (Sede Calama)
- Relator Cursos de Ingeniería (Mecánica, Refrigeración, Automatización o Soldadura) (Puerto Montt)
- Analista de Gestión de Riesgos (Sector Oriente)
- Asesor Innovación Educativa (Sede Central Santiago)
- Coordinador Mercado Abierto (Sede Central Santiago)
- Asesor de Planificación Académica (Sede Central Santiago)
- Auxiliar Pañol (Gastronomía) (Sede Coyhaique)
- Docente de Inglés (Sede Apoquindo)
- Ejecutivo Mercado Corporativo (Sede Osorno)
- Asistente Admisión (Sede Maipú)
- Docente de Logística (Sede Central Santiago)
- Asistente Biblioteca (Sede Talca)
- Docente y Supervisor de práctica en Enfermería (Sede Coyhaique)
Estas y otras ofertas laborales, junto con sus requisitos y funciones principales, están disponibles en este enlace (pincha aquí).
¿Cómo postular a los trabajos en Inacap?
Una vez en la plataforma web, las personas deben seleccionar la oferta laboral que más les interese y luego pinchar en el botón "Postular".
El sistema redirigirá al usuario a una página de Trabajando.com, donde tiene que iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña. Si no tiene cuenta, puede crear una ingresando sus datos personales y su currículum vítae.
Quienes se ajusten al perfil buscado por Inacap serán contactados para informarles sobre las próximas etapas de la postulación.
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