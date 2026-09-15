¿Quieres trabajar en Inacap?: Estas son las ofertas laborales disponibles y cómo postular

15 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Inacap es una de las entidades de educación superior más reconocidas del país. Se ubica a lo largo de todo Chile y funciona como universidad tecnológica, instituto profesional y centro de formación técnica.

Actualmente, el organismo tiene publicadas varias ofertas laborales para distintos cargos, los que están disponibles no solo en la Región Metropolitana, sino también en el norte y sur de Chile.

¿Qué ofertas laborales hay en Inacap?

A continuación, revisa los puestos de trabajo que están disponibles en Inacap, junto con sus respectivas ubicaciones:

Prevencionista de Riesgos (Reemplazo por licencia) (Sede Santiago Sur)

Operador Técnico (Sede Calama)

Relator Cursos de Ingeniería (Mecánica, Refrigeración, Automatización o Soldadura) (Puerto Montt)

Analista de Gestión de Riesgos (Sector Oriente)

Asesor Innovación Educativa (Sede Central Santiago)

Coordinador Mercado Abierto (Sede Central Santiago)

Asesor de Planificación Académica (Sede Central Santiago)

Auxiliar Pañol (Gastronomía) (Sede Coyhaique)

Docente de Inglés (Sede Apoquindo)

Ejecutivo Mercado Corporativo (Sede Osorno)

Asistente Admisión (Sede Maipú)

Docente de Logística (Sede Central Santiago)

Asistente Biblioteca (Sede Talca)

Docente y Supervisor de práctica en Enfermería (Sede Coyhaique)

Estas y otras ofertas laborales, junto con sus requisitos y funciones principales, están disponibles en este enlace (pincha aquí).

¿Cómo postular a los trabajos en Inacap?

Una vez en la plataforma web, las personas deben seleccionar la oferta laboral que más les interese y luego pinchar en el botón "Postular".

El sistema redirigirá al usuario a una página de Trabajando.com, donde tiene que iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña. Si no tiene cuenta, puede crear una ingresando sus datos personales y su currículum vítae.

Quienes se ajusten al perfil buscado por Inacap serán contactados para informarles sobre las próximas etapas de la postulación.