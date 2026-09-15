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¿Quieres trabajar en Inacap?: Estas son las ofertas laborales disponibles y cómo postular

Inacap es una de las entidades de educación superior más reconocidas del país. Se ubica a lo largo de todo Chile y funciona como universidad tecnológica, instituto profesional y centro de formación técnica.

Actualmente, el organismo tiene publicadas varias ofertas laborales para distintos cargos, los que están disponibles no solo en la Región Metropolitana, sino también en el norte y sur de Chile.

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¿Qué ofertas laborales hay en Inacap?

A continuación, revisa los puestos de trabajo que están disponibles en Inacap, junto con sus respectivas ubicaciones:

  • Prevencionista de Riesgos (Reemplazo por licencia) (Sede Santiago Sur)
  • Operador Técnico (Sede Calama)
  • Relator Cursos de Ingeniería (Mecánica, Refrigeración, Automatización o Soldadura) (Puerto Montt)
  • Analista de Gestión de Riesgos (Sector Oriente)
  • Asesor Innovación Educativa (Sede Central Santiago)
  • Coordinador Mercado Abierto (Sede Central Santiago)
  • Asesor de Planificación Académica (Sede Central Santiago)
  • Auxiliar Pañol (Gastronomía) (Sede Coyhaique)
  • Docente de Inglés (Sede Apoquindo)
  • Ejecutivo Mercado Corporativo (Sede Osorno)
  • Asistente Admisión (Sede Maipú)
  • Docente de Logística (Sede Central Santiago)
  • Asistente Biblioteca (Sede Talca)
  • Docente y Supervisor de práctica en Enfermería (Sede Coyhaique)

Estas y otras ofertas laborales, junto con sus requisitos y funciones principales, están disponibles en este enlace (pincha aquí).

¿Cómo postular a los trabajos en Inacap?

Una vez en la plataforma web, las personas deben seleccionar la oferta laboral que más les interese y luego pinchar en el botón "Postular".

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El sistema redirigirá al usuario a una página de Trabajando.com, donde tiene que iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña. Si no tiene cuenta, puede crear una ingresando sus datos personales y su currículum vítae.

Quienes se ajusten al perfil buscado por Inacap serán contactados para informarles sobre las próximas etapas de la postulación.

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