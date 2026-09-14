Sueldos de hasta $3,3 millones: Carabineros ofrece 175 puestos de trabajo

14 sept. 2026 - 17:00 hrs.

Carabineros de Chile abrió un nuevo concurso público para personal civil, con un total de 175 vacantes disponibles en distintas áreas de la institución a nivel nacional.

La convocatoria está dirigida a profesionales, técnicos y administrativos que cumplan con los requisitos establecidos para cada uno de los cargos ofrecidos. Las oportunidades laborales se distribuyen en diez regiones del país.

El proceso de postulación estará disponible hasta el domingo 27 de septiembre de 2026, a través del sistema oficial habilitado por Carabineros.

¿En qué regiones hay puestos disponibles?

De acuerdo con la convocatoria, los cargos están disponibles en las regiones de:

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Valparaíso

Metropolitana

Maule

La Araucanía

Los Lagos

Aysén

Magallanes

La búsqueda contempla funciones vinculadas a distintas áreas administrativas, técnicas, de servicios y profesionales dentro de la institución.

Los cargos que ofrece Carabineros

Entre los puestos detallados en la convocatoria se encuentran:

73 administrativos

1 analista contable

5 analistas de procesamiento de datos

16 archiveros

47 asistentes de guardia

1 auxiliar de contabilidad

2 auxiliares de servicios menores

2 cocineros

1 contador auditor

6 ecónomos

4 estafetas

1 ingeniero informático

4 mecánicos

3 operadores de emergencia

4 servicios de mantención de cuarteles

5 telefonistas

La distribución de los cargos y sus requisitos específicos dependerá de cada una de las plazas disponibles.

¿Cuánto se puede ganar?

Uno de los principales atractivos de la convocatoria son las remuneraciones, que varían dependiendo del cargo, nivel académico, especialidad y funciones asociadas.

Según la información de la convocatoria, las rentas brutas mensuales parten en torno a los $628 mil y pueden alcanzar hasta $3.325.881 para determinados cargos profesionales y técnicos.

Por lo mismo, quienes estén interesados deben revisar las condiciones particulares de cada puesto antes de realizar la postulación.

¿Cómo postular a los trabajos de Carabineros?

Las personas interesadas deben ingresar al Sistema de Postulaciones de Carabineros de Chile, donde podrán revisar las bases, requisitos y antecedentes solicitados para cada cargo.

El plazo para postular vence el domingo 27 de septiembre de 2026, por lo que los candidatos deberán completar el proceso dentro de ese período.

Las postulaciones se realizan a través del sitio oficial de Carabineros: postulaciones.carabineros.cl.