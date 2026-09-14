Presidente Kast tras baja en las encuestas: "Siempre he señalado que hay que hablar con la verdad, y la verdad duele"

14 sept. 2026 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la baja en su aprobación registrada en las encuestas, además de los principales desafíos que enfrenta tras seis meses de Gobierno.

En diálogo con Radio Agricultura, el Mandatario abordó el escenario y recordó su mensaje durante el Te Deum Evangélico, donde llamó a mantener la esperanza. “La situación del país es compleja. Efectivamente, uno no puede decir hoy día, ‘mire, recibí un país así’, porque nadie lo entendería”, señaló.

Kast agregó que “en la medida que uno habla de situaciones críticas, en algunos sectores cunde el pesimismo, sobre todo en Chile”. En contraste, aseguró que durante sus giras internacionales ha visto expectativas positivas entre inversionistas, especialmente en áreas como energía y minería.

Situación económica del país

De todas formas, el Presidente reconoció las dificultades que enfrenta el país. “Tenemos cerca de 900 mil personas sin trabajo, una situación inflacionaria más alta de la que esperábamos y un nivel de crecimiento más bajo del proyectado”, afirmó.

Además, defendió la decisión de transparentar el escenario económico del país y sostuvo que “lo que hemos hecho es hablar con la verdad y eso, claro, afecta el ánimo de algunas personas, porque los gobiernos en general no reconocen estas situaciones”.

Respecto del concepto de “situación crítica” que instaló el ministro Jorge Quiroz, Kast aseguró que “da lo mismo el adjetivo; lo importante es la solución de los problemas y nosotros estamos trabajando en las soluciones”. En esa línea, también se refirió a la Ley de Reconstrucción Nacional y manifestó su expectativa de que “dentro de este mes quede totalmente tramitado y se pueda promulgar”.

Inversión y baja en las encuestas

Por otra parte, Kast destacó que “en estos seis meses logramos algo que no se había logrado nunca, que es darles certeza de inversión con invariabilidad tributaria a grandes inversiones en Chile”, sostuvo.

Finalmente, abordó su baja en las encuestas (62% de desaprobación) y apuntó al impacto inicial del aumento en el precio de los combustibles.

Según explicó, el llamado “bencinazo” abrió el debate sobre la posibilidad de endeudar al país, alternativa que cuestionó al plantear cómo se habrían financiado posteriormente las catástrofes y las medidas destinadas a enfrentar el déficit habitacional.

"Nosotros optamos por la responsabilidad, y siempre he señalado que hay que hablar con la verdad, y la verdad duele, y la verdad se ve reflejada muchas veces en las encuestas. Pero para nosotros o para mí esto es algo que va a pasar. Al menos, lo que yo puedo apreciar en en las giras que he tenido, es que hay esperanza en las personas", cerró.

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