¿Buscas panoramas gratuitos para Fiestas Patrias?: Estas fondas tendrán entrada liberada en la Región Metropolitana

14 sept. 2026 - 11:28 hrs.

Con la llegada de las Fiestas Patrias, distintas comunas de la Región Metropolitana preparan actividades para celebrar junto a sus vecinos y visitantes.

Entre las alternativas también hay fondas y celebraciones con entrada gratuita. A continuación, te contamos cuáles son y dónde estarán ubicadas.

Conoce algunas fondas gratuitas de la Región Metropolitana

Talagante: Fiesta de la chilenidad

Del jueves 17 al domingo 20 de septiembre, desde las 11:00 horas, en avenida Esmeralda, esquina República.

Maipú: Fiesta costumbrista

Del jueves 17 al domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 horas hasta las 22:00 horas, en Plaza de Maipú.

Quilicura: Quilicura celebra en familia

El jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 14:00 horas, en la cancha Santa Luisa.

Ñuñoa: La fondita de la plaza de Ñuñoa

Del miércoles 16 al domingo 20 de septiembre, en la Plaza Ñuñoa.

Paine: Fiestas Patrias en Paine

Del jueves 17 al domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 horas hasta las 00:00 horas, en las siguientes localidades:

Huelquén: Estadio Caupolicán de Huelquén

Estadio Caupolicán de Huelquén Pintué: Estadio La Huachera

Estadio La Huachera Hospital: Cancha Club Colonia Kennedy

Cancha Club Colonia Kennedy Centro de Paine: Estadio Municipal de Paine, desde el 17 al 19 de septiembre

Quinta Normal: La Quinta Fonda

El sábado 12 y domingo 13 de septiembre, desde las 13:00 horas, en la Casona Dubois, avenida Ayuntamiento 1650.

Puente Alto: La vuelta del Raco

Desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 horas hasta las 21:00 horas, en el Pueblito de Las Vizcachas.