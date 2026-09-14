¿Buscas panoramas gratuitos para Fiestas Patrias?: Estas fondas tendrán entrada liberada en la Región Metropolitana
- Por Ariel Araya
Con la llegada de las Fiestas Patrias, distintas comunas de la Región Metropolitana preparan actividades para celebrar junto a sus vecinos y visitantes.
Entre las alternativas también hay fondas y celebraciones con entrada gratuita. A continuación, te contamos cuáles son y dónde estarán ubicadas.
Conoce algunas fondas gratuitas de la Región Metropolitana
Talagante: Fiesta de la chilenidad
Del jueves 17 al domingo 20 de septiembre, desde las 11:00 horas, en avenida Esmeralda, esquina República.
Del jueves 17 al domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 horas hasta las 22:00 horas, en Plaza de Maipú.
Quilicura: Quilicura celebra en familia
El jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 14:00 horas, en la cancha Santa Luisa.
Ñuñoa: La fondita de la plaza de Ñuñoa
Del miércoles 16 al domingo 20 de septiembre, en la Plaza Ñuñoa.
Paine: Fiestas Patrias en Paine
Del jueves 17 al domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 horas hasta las 00:00 horas, en las siguientes localidades:
- Huelquén: Estadio Caupolicán de Huelquén
- Pintué: Estadio La Huachera
- Hospital: Cancha Club Colonia Kennedy
- Centro de Paine: Estadio Municipal de Paine, desde el 17 al 19 de septiembre
Quinta Normal: La Quinta Fonda
El sábado 12 y domingo 13 de septiembre, desde las 13:00 horas, en la Casona Dubois, avenida Ayuntamiento 1650.
Puente Alto: La vuelta del Raco
Desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 horas hasta las 21:00 horas, en el Pueblito de Las Vizcachas.
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