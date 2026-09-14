Fiestas Patrias 2026: ¿Qué días cerrarán los supermercados?

14 sept. 2026 - 11:00 hrs.

A pocos días del inicio de las celebraciones, los supermercados ya se preparan para modificar sus horarios. Revisa cuándo podrás realizar tus últimas compras antes de los feriados irrenunciables.

Este año, la celebración será más acotada que en otras ocasiones, ya que los feriados irrenunciables corresponderán al viernes 18 y sábado 19 de septiembre. En tanto, el domingo 20 no será feriado, por lo que gran parte del comercio podrá retomar sus actividades habituales.

Por eso, quienes necesiten abastecerse para las celebraciones deberán poner especial atención al jueves 17 de septiembre, jornada en que los supermercados cerrarán sus puertas de manera anticipada para que sus trabajadores puedan comenzar su período de descanso.

¿Cómo funcionarán los supermercados durante Fiestas Patrias?

Los supermercados deberán ajustarse a la normativa correspondiente a los feriados irrenunciables. Esto significa que durante el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre permanecerán cerrados, salvo las excepciones que contempla la legislación.

El jueves 17, en tanto, los establecimientos funcionarán durante parte de la jornada, pero deberán finalizar sus operaciones antes de las 21:00 horas.

De acuerdo con la información disponible, la mayoría de los supermercados cerrará la atención al público entre las 19:00 y las 20:00 horas del jueves 17, aunque los horarios pueden variar dependiendo de cada cadena y local.

Por ello, se recomienda a quienes tengan compras pendientes realizarlas con anticipación y revisar los horarios específicos informados por el supermercado al que acudirán.

¿Por qué los supermercados deben cerrar?

La medida busca garantizar que los trabajadores del comercio puedan contar con un período de descanso durante las celebraciones de Fiestas Patrias, de acuerdo con lo establecido en la ley 19.973.

Desde la Dirección del Trabajo han señalado que el descanso de los trabajadores y trabajadoras del comercio debe comenzar a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y finalizar a las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre, considerando las eventuales modificaciones asociadas a la rotación de turnos.

La normativa también contempla algunas excepciones, entre ellas determinados establecimientos y servicios que, por sus características, pueden funcionar durante estos feriados.

¿Qué días estarán cerrados los supermercados?

Para quienes estén planificando las compras para el asado, las reuniones familiares o las celebraciones dieciocheras, las fechas clave son las siguientes:

Jueves 17 de septiembre: los supermercados funcionarán, pero cerrarán anticipadamente . La mayoría lo hará entre las 19:00 y 20:00 horas.

. La mayoría lo hará entre las 19:00 y 20:00 horas. Viernes 18 de septiembre: supermercados cerrados por feriado irrenunciable.

Sábado 19 de septiembre: supermercados cerrados por feriado irrenunciable.

Domingo 20 de septiembre: se retomará la atención habitual, de acuerdo con los horarios de cada establecimiento.

¿Cuándo volverán a abrir los supermercados?

Luego de dos jornadas de cierre obligatorio, los supermercados podrán retomar su funcionamiento el domingo 20 de septiembre.

Ese día no corresponde a un feriado irrenunciable, por lo que los establecimientos podrán volver a atender público, aunque los horarios dependerán de cada cadena y local.

De esta manera, el jueves 17 será la última jornada para realizar compras antes del cierre por Fiestas Patrias, mientras que quienes no alcancen a abastecerse deberán esperar hasta el domingo 20 para volver a los supermercados.