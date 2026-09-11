Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuánto es el máximo de dinero que se puede recibir?

11 sept. 2026 - 16:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es uno de los aportes contemplados en la Reforma de Pensiones y entrega un monto mensual adicional a determinadas personas pensionadas.

Se trata de un beneficio automático, por lo que no es necesario postular, y su monto depende de la cantidad de años cotizados que tenga cada persona, considerando un límite máximo para realizar el cálculo.

¿Cuánto es el máximo que entrega el Beneficio por Años Cotizados?

El Beneficio por Años Cotizados entrega 0,1 UF de cotización adicional por cada 12 meses cotizados, con un tope máximo de 2,5 UF mensuales, es decir, alrededor de $102.000. El monto se suma directamente a la pensión que recibe la persona beneficiaria.

Para alcanzar ese monto, se deben haber acumulado hasta 300 meses de cotizaciones, equivalentes a 25 años.

Por ejemplo, quienes tengan 15 años de cotizaciones podrán recibir un aporte equivalente a 1,5 UF mensuales, mientras que 20 años reconocidos dan derecho a 2 UF al mes.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

El BAC está dirigido a personas pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida, que tengan 65 años o más y cumplan con el período mínimo de cotizaciones exigido:

Mujeres: al menos 120 meses de cotizaciones (10 años).

de cotizaciones (10 años). Hombres: al menos 240 meses de cotización (20 años).

¿Se postula al Beneficio por Años Cotizados?

No. El aporte es automático, por lo que las personas que cumplen las condiciones no deben realizar una postulación para recibirlo.

Para conocer si se cumple con los requisitos y cuál es el monto correspondiente, se puede realizar una consulta con el RUN y la fecha de nacimiento a través de ChileAtiende (pincha aquí).

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