Dato útil | Cuánto cuesta ir y volver del trabajo por Costanera Norte al mes en 2026: gasto, horario punta y el ahorro mensual

11 sept. 2026 - 00:12 hrs.

El traslado diario entre el hogar y el lugar de trabajo representa uno de los ítems de mayor impacto en el presupuesto de los automovilistas de la Región Metropolitana. Para quienes cruzan la capital utilizando la autopista Costanera Norte de lunes a viernes, el gasto no solo depende de la distancia recorrida, sino de las franjas horarias exactas en que se efectúa el trayecto.

Debido al sistema de tarificación por congestión regulado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), circular durante los horarios punta laborales incrementa sustancialmente el valor del peaje frente a las horas valle. Este es el cálculo detallado de cuánto cuesta usar la autopista a diario y a cuánto asciende la cuenta mensual en 2026.

¿Cuáles son los horarios punta y de saturación en días hábiles?

De lunes a viernes, la concesionaria aplica un calendario de tarifas dinámico según la intensidad de la demanda vial. En los 36,11 kilómetros del trazado troncal rigen tres bloques principales:

Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP): Opera en la madrugada (00:00 a 07:00), a media mañana (10:00 a 12:00) y en la noche (21:00 a 24:00).

Opera en la madrugada (00:00 a 07:00), a media mañana (10:00 a 12:00) y en la noche (21:00 a 24:00). Tarifa Base Punta (TBP): Se activa en las ventanas laborales de incorporación y dispersión (07:00 a 07:30, 08:30 a 10:00, 12:00 a 13:00 y 16:30 a 18:30).

Se activa en las ventanas laborales de incorporación y dispersión (07:00 a 07:30, 08:30 a 10:00, 12:00 a 13:00 y 16:30 a 18:30). Tarifa de Saturación (TS): Rige en los periodos de máxima fricción vehicular: en la punta matutina de 07:30 a 08:30 horas y en la punta de retorno vespertino de 18:30 a 19:30 horas.

¿Cuánto cuesta un viaje diario de ida y vuelta al trabajo?

Para un trabajador que realiza el recorrido troncal completo entre el poniente (Pudahuel/Ruta 68) y el oriente (Lo Barnechea/Las Condes), el gasto diario en peajes varía según la franja horaria en que se desplace:

1. En horario de saturación crítica (viaje habitual de oficina)

Ida matutina (Poniente a Oriente en TS): $10.736.

Retorno vespertino (Oriente a Poniente en TS): $9.958.

Gasto total diario en peajes: $20.694.

2. En horario punta intermedio (TBP)

Ida matutina: $7.439.

Retorno vespertino: $7.439.

Gasto total diario en peajes: $14.878.

3. En horario valle o fuera de punta (TBFP)

Ida y vuelta diaria: $7.728 ($3.864 por sentido).

¿A cuánto asciende el presupuesto mensual por usar Costanera Norte?

Considerando un mes laboral estándar de 22 días hábiles de traslado continuo de punta a punta, el costo mensual solo en cobros de TAG se desglosa de la siguiente manera:

Mes completo en Tarifa de Saturación (TS): $455.268 al mes.

Mes completo en Tarifa Base Punta (TBP): $327.316 al mes.

Mes completo en Tarifa Fuera de Punta (TBFP): $170.016 al mes.

¿Cuánto dinero se puede ahorrar ajustando el horario de salida?

La diferencia entre viajar en horario saturado y hacerlo fuera de punta representa un recargo de hasta un 177,9% sobre la tarifa base. Por esta razón, mover el trayecto unos minutos puede generar un impacto significativo en las finanzas personales:

Ahorro diario: Salir antes de las 07:00 o después de las 08:30 horas en la mañana, y evitar la ventana de 18:30 a 19:30 horas en la tarde, permite ahorrar entre $5.816 y $12.966 diarios en comparación a circular en saturación crítica.

Salir antes de las 07:00 o después de las 08:30 horas en la mañana, y evitar la ventana de 18:30 a 19:30 horas en la tarde, permite ahorrar entre en comparación a circular en saturación crítica. Ahorro mensual potencial: Un conductor que logra modular sus horarios de viaje para evitar sistemáticamente las franjas de saturación puede reducir su factura de TAG en más de $260.000 al mes.

¿Qué pasa si el vehículo cruza de un horario a otro a mitad del viaje?

El cobro de Costanera Norte no se define al momento de entrar a la autopista, sino que se liquida pórtico a pórtico al segundo exacto de paso bajo cada estructura.

Por ejemplo, si un automovilista ingresa al trazado a las 07:22 horas bajo Tarifa Base Punta y el trayecto sufre demoras, los pórticos que cruce antes de las 07:30 horas se cobrarán a valor TBP, mientras que los pórticos que cruce a partir de las 07:30 horas se liquidarán automáticamente bajo la Tarifa de Saturación (TS).

¿Qué otros gastos diarios se deben sumar al traslado laboral?

Además del pago del peaje electrónico, el traslado diario en automóvil exige contemplar el costo de combustible y mantenimiento: