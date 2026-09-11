Enel programa cortes de luz en la RM para este viernes: Revisa los sectores afectados
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana para este viernes 11 de septiembre. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas en algunas zonas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Cerrillos
Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas
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