Cortes de luz este jueves en Santiago: Estas son las 7 comunas con interrupciones programadas

10 sept. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 10 de septiembre se registrarán distintos cortes de luz programados en 7 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos que se realizarán en la red eléctrica.

Las interrupciones tendrán distintos horarios y sectores afectados, por lo que no necesariamente se verá comprometida toda una comuna. En algunos casos, además, habrá más de un corte durante la jornada.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves?

Recoleta

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas

Renca

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Providencia

Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas

Peñalolén

Desde las 10:30 hasta las 17:30

Cerrillos

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Maipú

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas

Las Condes

Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas

¿Cómo saber si mi domicilio tendrá corte de luz?

Debido a que las interrupciones corresponden a sectores específicos, se recomienda revisar el detalle del corte para conocer si una determinada dirección se encuentra dentro del perímetro afectado ingresando al portal de Enel (pincha aquí).