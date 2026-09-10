Cortes de luz este jueves en Santiago: Estas son las 7 comunas con interrupciones programadas
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Este jueves 10 de septiembre se registrarán distintos cortes de luz programados en 7 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos que se realizarán en la red eléctrica.
Las interrupciones tendrán distintos horarios y sectores afectados, por lo que no necesariamente se verá comprometida toda una comuna. En algunos casos, además, habrá más de un corte durante la jornada.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves?
Recoleta
Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas
Renca
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Providencia
Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas
Peñalolén
Desde las 10:30 hasta las 17:30
Cerrillos
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Maipú
Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas
Las Condes
Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas
¿Cómo saber si mi domicilio tendrá corte de luz?
Debido a que las interrupciones corresponden a sectores específicos, se recomienda revisar el detalle del corte para conocer si una determinada dirección se encuentra dentro del perímetro afectado ingresando al portal de Enel (pincha aquí).
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