Confirmado | Cuánto cuesta cruzar Costanera Norte de punta a punta en 2026: tarifas según el horario, pórticos y el valor total

10 sept. 2026 - 00:12 hrs.

Atravesar la Región Metropolitana de extremo a extremo es uno de los desplazamientos cotidianos más habituales para miles de automovilistas. En ese trayecto, la autopista Costanera Norte constituye el principal corredor expreso oriente-poniente del Gran Santiago. Sin embargo, a diferencia de las carreteras interurbanas tradicionales, el valor del viaje no es fijo: depende directamente del sentido en el que se circule y, sobre todo, del bloque horario en el que se pase bajo cada pórtico.

Con los valores de peaje por flujo libre (free flow) vigentes para 2026 y los esquemas tarifarios decretados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), esta es la estimación detallada para cruzar la autopista troncal completa en un vehículo particular liviano.

¿Cuánto mide el trazado troncal completo de Costanera Norte y cuánto demora el trayecto?

El eje troncal ininterrumpido de Costanera Norte abarca una extensión de 36,11 kilómetros continuos. El trazado conecta el sector oriente de la capital, iniciando en el Puente Padre Arteaga (comuna de Lo Barnechea), con la conexión poniente hacia la Ruta 68 (comuna de Pudahuel).

En condiciones normales de flujo y respetando las velocidades máximas de operación de la vía expresa, el tiempo estimado de viaje continuo es de aproximadamente 25 a 30 minutos. No obstante, durante las horas punta laborales de la mañana o de la tarde, este tiempo puede incrementarse notablemente debido a la densidad del tráfico.

¿Cuántos pórticos se cruzan entre Lo Barnechea y la Ruta 68?

Al circular de manera continua por la calzada expresa principal sin salir a ramales intermedios, la cantidad de pórticos troncales varía según el sentido de circulación:

Sentido Oriente a Poniente (Lo Barnechea a Pudahuel / Ruta 68): Se cruzan 9 pórticos consecutivos (desde P0 hasta P9).

Se cruzan consecutivos (desde P0 hasta P9). Sentido Poniente a Oriente (Ruta 68 a Lo Barnechea): Se cruzan 10 pórticos de cobro (desde P9 hasta P0).

Esta diferencia de un pórtico responde al diseño técnico del tramo subterráneo bajo el río Mapocho en el sector centro-oriente, el cual cuenta con una segmentación operativa adicional en sentido hacia el oriente (dividiendo el tramo entre Vivaceta, Torres de Tajamar y Puente Lo Saldes). Quienes viajan de forma ininterrumpida por la vía expresa no abonan los pórticos de entradas o salidas laterales (como Bellavista, Purísima o Vivaceta).

¿Cuáles son las tarifas base del TAG en Costanera Norte en 2026?

El contrato de concesión aplica un mecanismo de tarificación por congestión para automóviles, SUV, camionetas y furgones (Categoría 1). El cobro por kilómetro se calcula según tres regímenes horarios:

Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP): $107 por kilómetro (aplica en horarios nocturnos, periodos valle diurnos y las 24 horas de domingos y festivos).

por kilómetro (aplica en horarios nocturnos, periodos valle diurnos y las 24 horas de domingos y festivos). Tarifa Base Punta (TBP): $206 por kilómetro (rige en horarios laborales con demanda media y sábados al mediodía).

por kilómetro (rige en horarios laborales con demanda media y sábados al mediodía). Tarifa de Saturación (TS): $321 por kilómetro (se activa en las franjas de congestión crítica matutina y vespertina en los tramos centrales).

¿Cuánto cuesta el recorrido troncal completo según el horario?

El costo de recorrer los 36,11 kilómetros de extremo a extremo varía fuertemente dependiendo de la franja horaria en que se cruce cada estructura de telemetría:

1. En Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP)

Oriente a Poniente: $3.864.

$3.864. Poniente a Oriente: $3.864.

$3.864. Ida y vuelta completa: $7.728.

2. En Tarifa Base Punta (TBP)

Oriente a Poniente: $7.439.

$7.439. Poniente a Oriente: $7.439.

$7.439. Ida y vuelta completa: $14.878.

3. En Tarifa de Saturación (TS)

Oriente a Poniente: $9.958 .

. Poniente a Oriente: $10.736 .

. Ida y vuelta completa: $20.694.

Nota: La liquidación se realiza pórtico a pórtico al segundo exacto de paso. Si un vehículo inicia el viaje bajo tarifa TBP y en el trayecto el reloj marca el inicio de la franja de saturación, los pórticos siguientes se cobrarán al valor de Tarifa de Saturación.

¿Por qué cuesta más caro viajar hacia el oriente que hacia el poniente en horario punta?

En horario de saturación crítica, recorrer la autopista de Poniente a Oriente cuesta $778 más que hacerlo en sentido inverso (una brecha del 7,8%).

Esta disparidad se debe a la ingeniería de tráfico del contrato: durante la mañana, el flujo vehicular que ingresa desde las comunas poniente hacia los polos de empleo de Providencia, Las Condes y Lo Barnechea provoca una gran presión sobre la calzada. Para regular esa demanda, los pórticos periféricos poniente (P5 en Carrascal, P6.1 en Petersen y P6.2 en Américo Vespucio) tienen habilitada la Tarifa de Saturación en sentido al oriente. En cambio, en sentido oriente hacia poniente, esos mismos pórticos tienen un tope tarifario fijado en Tarifa Base Punta (TBP).

¿A cuánto equivale el gasto en bencina para este trayecto?

Para un vehículo liviano con un rendimiento urbano/autopista promedio de 12 kilómetros por litro, recorrer los 36,11 kilómetros requiere un consumo aproximado de 3,01 litros por tramo (6,02 litros ida y vuelta):

Gasolina de 93 octanos ($1.450/litro aprox.): $4.365 solo ida ($8.730 ida y vuelta).

($1.450/litro aprox.): solo ida ($8.730 ida y vuelta). Gasolina de 95 octanos ($1.500/litro aprox.): $4.515 solo ida ($9.030 ida y vuelta).

Sumando el peaje en horario valle (TBFP) y la gasolina de 95 octanos, el costo directo del trayecto unidireccional se ubica en torno a los $8.379. Sin embargo, si el viaje se realiza en plena hora de saturación matutina hacia el oriente, el costo total escala hasta los $15.251 solo ida.

¿Qué otros aspectos considerar antes de tomar la autopista?

Antes de cruzar la capital por Costanera Norte, conviene considerar las siguientes recomendaciones prácticas: