Fiscal nacional evita respaldar dichos de embajador de EEUU sobre el estallido: "La investigación es reservada"

09 sept. 2026 - 22:37 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal nacional Ángel Valencia evitó calificar las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, sobre las investigaciones vinculadas al estallido social y recalcó que las causas aún vigentes son de carácter reservado.

“A mí no me corresponde calificar las decisiones que toma un embajador de un país extranjero en el ámbito de sus atribuciones”, señaló el fiscal nacional en un punto de prensa durante el balance consolidado de homicidios consumados correspondiente al primer semestre de 2026.

Aseguró que “con mucha frecuencia recibimos cooperación de las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de delitos o incluso para extradiciones, como ustedes han visto en el último tiempo”.

"Son investigaciones reservadas"

En particular, dijo Valencia, en las causas vinculadas al estallido social, “las investigaciones que estaban vigentes las concentramos en un solo fiscal regional. Ese fiscal debía disponer de diligencias, pero como todas las investigaciones son investigaciones reservadas”.

“Las causas que pudieron haber sido cerradas por falta de antecedentes, siempre se pueden abrir, reabrir y pueden incluso hasta juzgarse en la manera que no hayan transcurrido los plazos de prescripción”, añadió.

Consultado si las palabras del embajador coinciden con las investigaciones realizadas, el fiscal nacional aseguró que “yo no quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza. Precisamente, si encargamos, insisto, en virtud de lo que expone el Artículo 19 de nuestra ley orgánica, concentrar las investigaciones que aún estaban abiertas en un solo fiscal, es porque esperamos que esa investigación pueda llegar a responder preguntas como esa y otras más”.

“Aquí estamos llegando al punto en el que nos encontramos muchas veces en puntos de prensa como este, en que yo tengo que insistirle en que la investigación es reservada. Esperemos que el fiscal termine su trabajo y él decidirá el momento en el que pueda ser pública esa información”, finalizó.

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