¿Fiestas Patrias con lluvia o sol?: Meteorología adelanta cómo estará el tiempo en la semana dieciochera

09 sept. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó su pronóstico del tiempo para estas Fiestas Patrias, revelando si la semana dieciochera estará marcada por el sol o las lluvias.

El organismo declaró que, a días de las celebraciones, ya tienen un primera mirada de cómo estará el tiempo entre el martes 15 y el domingo 20 de septiembre a lo largo de Chile.

Eso sí, aclaró que el pronóstico se irá ajustando a medida que nos acerquemos a las fechas, por lo que llamó a mantenerse atento a las próximas actualizaciones.

¿En dónde lloverá?

Se espera abundante nubosidad matinal en la costa de la zona norte. Por la tarde, el cielo variará a parcial.

Desde el miércoles 16, el cielo se mantendrá nublado durante la tarde en sectores interiores y cordilleranos, entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta.

No se esperan precipitaciones en ninguna región de la zona norte y centro. Desde Coquimbo a Biobío el tiempo se mantendrá estable, con nubosidad parcial, a ratos nublado.

Entre Coquimbo y Ñuble, la máxima oscilará entre los 18°C y 22°C, mientras que en Biobío estará en torno a los 15 °C.

Desde la región de La Araucanía al sur se espera abundante nubosidad durante la semana. En Los Ríos, Los Lagos y Aysén, se registrarán precipitaciones normales.

En la región de Magallanes habrá abundante nubosidad durante ese periodo, con precipitaciones débiles. En sectores australes, como Torres del Paine y Puerto Natales, las precipitaciones podrían ser aguanieve.

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