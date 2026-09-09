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¿Fiestas Patrias con lluvia o sol?: Meteorología adelanta cómo estará el tiempo en la semana dieciochera

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó su pronóstico del tiempo para estas Fiestas Patrias, revelando si la semana dieciochera estará marcada por el sol o las lluvias.

El organismo declaró que, a días de las celebraciones, ya tienen un primera mirada de cómo estará el tiempo entre el martes 15 y el domingo 20 de septiembre a lo largo de Chile.

Eso sí, aclaró que el pronóstico se irá ajustando a medida que nos acerquemos a las fechas, por lo que llamó a mantenerse atento a las próximas actualizaciones.

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¿En dónde lloverá?

Se espera abundante nubosidad matinal en la costa de la zona norte. Por la tarde, el cielo variará a parcial. 

Desde el miércoles 16, el cielo se mantendrá nublado durante la tarde en sectores interiores y cordilleranos, entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta.

No se esperan precipitaciones en ninguna región de la zona norte y centro. Desde Coquimbo a Biobío el tiempo se mantendrá estable, con nubosidad parcial, a ratos nublado.

Entre Coquimbo y Ñuble, la máxima oscilará entre los 18°C y 22°C, mientras que en Biobío estará en torno a los 15 °C.

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Desde la región de La Araucanía al sur se espera abundante nubosidad durante la semana. En Los Ríos, Los Lagos y Aysén, se registrarán precipitaciones normales.

En la región de Magallanes habrá abundante nubosidad durante ese periodo, con precipitaciones débiles. En sectores australes, como Torres del Paine y Puerto Natales, las precipitaciones podrían ser aguanieve.

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