Incluye a la RM: Meteorología actualiza aviso por "probables tormentas eléctricas" para zonas de cinco regiones del país
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este miércoles un aviso por "probables tormentas eléctricas" para zonas de cinco regiones del país, fenómeno que responde a la condición sinóptica de "vaguada en altura".
La medida estará vigente desde la tarde de este miércoles hasta la noche del viernes 11 del presente mes. Además, podrían presentarse chubascos aislados.
¿En qué zonas podría haber tormentas eléctricas?
De acuerdo con el reporte de la DMC, las regiones que podrían presentar el fenómeno meteorológico son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. En concreto, las tormentas eléctricas podrían darse en las siguientes zonas:
Región de Coquimbo
- Precordillera y valles precordilleranos.
- Cordillera.
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos.
- Cordillera
Región Metropolitana
- Precordillera
- Cordillera
Región de O'Higgins
- Precordillera
- Cordillera
Región del Maule
- Precordillera
- Cordillera
La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
A raíz de lo anterior, se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados de las condiciones climáticas, sobre todo si realizan actividades expuestas.
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