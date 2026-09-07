Tensión entre Chile y Argentina por Estrecho de Magallanes: ¿Cómo es el arsenal naval de ambos países?

07 sept. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

La tensión entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes se ha incrementado en las últimas semanas, luego de una serie de declaraciones de autoridades trasandinas que generaron respuestas desde Santiago.

Entre ellas estuvieron los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien habló de soberanía argentina sobre Magallanes, lo que provocó una nota de protesta chilena.

Aunque ambos gobiernos han reafirmado posteriormente la vigencia de los tratados que reconocen la soberanía chilena sobre el estrecho, la sucesión de declaraciones volvió a poner sobre la mesa la sensibilidad estratégica de la zona.

El episodio ha llevado a recordar que se trata de un paso marítimo de enorme importancia geopolítica por su conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. En este escenario, la discusión inevitablemente pone la mirada sobre la capacidad naval de ambos países en caso de un conflicto.

¿Cuál es la capacidad naval de Chile y Argentina?

Un ranking que muestra la posición de los países en esta materia es la Clasificación de fuerza militar 2026 que entrega el Global Firepower (GFP), una de las herramientas más consultadas en temas de defensa. En esta ocasión, se consideró un total de 145 naciones a enero de 2026.

De acuerdo al sitio, se utilizaron más de 60 factores individuales para determinar su puntuación, con categorías que van desde el poderío aéreo, la cantidad de unidades militares y la situación financiera hasta las capacidades logísticas y la geografía.

El estudio ubica, en general, a Argentina en el puesto 32 y a Chile, en el 49. Pero en materia naval, la situación cambia. Nuestro país alcanza la posición 25 y nuestros vecinos bajan al 59.

Con más detalle, Argentina cuenta con 42 activos totales. No posee portaaviones ni fragatas, pero sí dos submarinos, seis corbetas y 13 buques.

Chile, en tanto, posee 130 activos totales; sin portaaviones ni corbetas, pero sí con 8 fragatas, cuatro submarinos y 40 buques.

Poder aéreo y terrestre

En cuanto a fuerza aérea, el país trasandino cuenta con un stock de 241 aeronaves, mientras que Chile alcanza los 274 ejemplares.

Cabe destacar que Argentina avanza en la recuperación de su poderío aéreo con la llegada en septiembre de seis nuevos cazas F-16 desde Dinamarca, para completar un total de 12 unidades de un paquete final de 24. Chile, en tanto, lidera en la región con 46 de estos aviones de combate.

En fuerza terrestre, Argentina tiene un stock de 362 tanques y 22.432 vehículos blindados; por su parte, Chile llega a los 386 y 7.480 ejemplares blindados, respectivamente.

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