Senadora argentina Patricia Bullrich aclara sus dichos sobre el Estrecho de Magallanes y ofrece disculpas a Chile

06 sept. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la controversia provocada por sus declaraciones sobre el extremo sur del continente, la senadora argentina y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rectificó sus palabras y aseguró que mencionó por error el Estrecho de Magallanes cuando en realidad pretendía referirse al canal Beagle.

Bullrich se retracta de sus declaraciones

La parlamentaria hizo llegar una comunicación al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, para explicar lo ocurrido y precisar el alcance de sus dichos, que habían generado cuestionamientos en nuestro país.

"Quiero aclarar una confusión de nombres que se deslizó en una declaración radial. El canal al que quise hacer referencia es el canal de Beagle y nunca el Estrecho de Magallanes, que pertenece en su totalidad a la hermana República de Chile", señaló Bullrich.

En su mensaje, la exministra también lamentó "haber generado una incertidumbre" a raíz de sus palabras y destacó que la relación de amistad entre Chile y Argentina es "sincera y permanente". Junto con ello, solicitó al representante diplomático transmitir sus disculpas a las autoridades chilenas y al Presidente José Antonio Kast.

Los polémicos dichos de Patricia Bullrich

La controversia se originó a partir de una entrevista concedida por Bullrich a Radio Mitre, instancia en la que manifestó su respaldo al proyecto impulsado por el presidente argentino, Javier Milei, para reactivar y financiar la Base Naval Integrada de Ushuaia, ubicada en Tierra del Fuego.

La iniciativa había comenzado en 2022, durante la administración del expresidente Alberto Fernández, y apunta a fortalecer la presencia naval argentina en una zona considerada estratégica por su cercanía con el Atlántico Sur y la Antártida.

Fue al referirse al concepto de soberanía y a la presencia argentina en distintos puntos del territorio cuando Bullrich realizó la declaración que posteriormente debió aclarar.

"El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse: en la frontera norte contra la droga, en la frontera sur en lo que es la lucha por la recuperación de las Malvinas, y el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida", aseguró la legisladora argentina.

Tras la repercusión de esas palabras, Bullrich buscó zanjar la controversia señalando que su referencia al Estrecho de Magallanes correspondió exclusivamente a una equivocación en el nombre y reconociendo expresamente que este pertenece en su totalidad a Chile.

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