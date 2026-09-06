Fenómeno se extenderá por seis días: Meteorología actualiza aviso por vientos de hasta 90 km/h en sectores de cinco regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "viento normal a moderado" que afectará durante seis días a sectores de cinco regiones del país debido a una "corriente en chorro".
Vientos de hasta 90 km/h
La DMC indicó que su aviso estará vigente entre la tarde de este domingo 6 y la tarde del próximo viernes 11 de septiembre en sectores de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
Además, el organismo agregó una observación al aviso, indicando que existe la "probabilidad de ventisca" en los sectores afectados.Ir a la siguiente nota
Región de Arica y Parinacota
- Cordillera: 50-70 km/h (jueves 10).
Región de Tarapacá
- Cordillera: 50-70 km/h (jueves 10) y 50-70 km/h (viernes 11).
Región de Antofagasta
- Cordillera Costa: 60-80 km/h (martes 8), 60-80 km/h (miércoles 9) y 60-80 km/h (jueves 10).
- Precordillera Occidental: 50-70 km/h (jueves 10).
- Precordillera Alto Loa: 50-70 km/h (jueves 10).
- Precordillera Salar: 40-60 km/h (jueves 10).
- Cordillera: 60-80 km/h (domingo 6), 60-80 km/h (lunes 7), 60-80 km/h (martes 8), 60-80 km/h (miércoles 9), 60-80 km/h (jueves 10) y 60-80 km/h (viernes 11).
Región de Atacama
- Cordillera: 60-80 km/h (domingo 6), 70-90 km/h (lunes 7) y 60-80 km/h (jueves 10).
Región de Coquimbo
- Cordillera: 40-60 km/h - rachas 70 km/h (martes 8) y 40-60 km/h - rachas 70 km/h (miércoles 9).
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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