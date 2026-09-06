Fenómeno se extenderá por seis días: Meteorología actualiza aviso por vientos de hasta 90 km/h en sectores de cinco regiones

06 sept. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "viento normal a moderado" que afectará durante seis días a sectores de cinco regiones del país debido a una "corriente en chorro".

Vientos de hasta 90 km/h

La DMC indicó que su aviso estará vigente entre la tarde de este domingo 6 y la tarde del próximo viernes 11 de septiembre en sectores de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Además, el organismo agregó una observación al aviso, indicando que existe la "probabilidad de ventisca" en los sectores afectados.

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: 50-70 km/h (jueves 10).

Región de Tarapacá

Cordillera: 50-70 km/h (jueves 10) y 50-70 km/h (viernes 11).

Región de Antofagasta

Cordillera Costa: 60-80 km/h (martes 8), 60-80 km/h (miércoles 9) y 60-80 km/h (jueves 10).

(martes 8), y (jueves 10). Precordillera Occidental: 50-70 km/h (jueves 10).

(jueves 10). Precordillera Alto Loa: 50-70 km/h (jueves 10).

(jueves 10). Precordillera Salar: 40-60 km/h (jueves 10).

(jueves 10). Cordillera: 60-80 km/h (domingo 6), 60-80 km/h (lunes 7), 60-80 km/h (martes 8), 60-80 km/h (miércoles 9), 60-80 km/h (jueves 10) y 60-80 km/h (viernes 11).

Región de Atacama

Cordillera: 60-80 km/h (domingo 6), 70-90 km/h (lunes 7) y 60-80 km/h (jueves 10).

Región de Coquimbo

Cordillera: 40-60 km/h - rachas 70 km/h (martes 8) y 40-60 km/h - rachas 70 km/h (miércoles 9).

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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