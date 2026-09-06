¿Para qué sirve una botella con agua en el techo? La curiosa técnica brasileña que se replica en el mundo

06 sept. 2026 - 18:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una simple botella de plástico transparente llena de agua puede convertirse en una particular fuente de iluminación para una vivienda. Se trata de una técnica desarrollada en Brasil que permite aprovechar la luz solar para iluminar espacios que reciben poca o ninguna luz natural.

El método es conocido como la “lámpara de Moser”, en referencia a Alfredo Moser, un mecánico brasileño que desarrolló este sistema a comienzos de la década de 2000. La idea surgió como una alternativa económica frente a los problemas de suministro eléctrico.

El funcionamiento es sencillo: una botella PET transparente llena de agua se instala atravesando una abertura en el techo, dejando parte del recipiente hacia el exterior y otra hacia el interior de la vivienda.

Cuando los rayos del sol alcanzan la botella, la luz atraviesa el agua y se produce un efecto de refracción y dispersión, permitiendo que la claridad se distribuya dentro de la habitación. De esta manera, el espacio puede quedar iluminado de forma similar a cuando se enciende una lámpara.

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Una de sus principales características es que no genera electricidad ni almacena energía. El sistema simplemente aprovecha la luz solar disponible, por lo que puede resultar especialmente útil en habitaciones oscuras o viviendas con acceso limitado a la red eléctrica.

La técnica comenzó a difundirse fuera de Brasil y posteriormente fue incorporada a iniciativas como Liter of Light, que llevó este tipo de iluminación a distintas comunidades. Según antecedentes citados por Canal 26, el sistema llegó a replicarse en más de 30 países.

Sin embargo, la botella solar también tiene limitaciones. Su funcionamiento depende completamente de la luz del día, por lo que la intensidad disminuye cuando está nublado y el sistema deja de funcionar durante la noche. Además, no reemplaza una instalación eléctrica convencional.

Otro punto importante es la instalación: realizar una abertura en el techo sin una correcta impermeabilización puede provocar filtraciones y daños en la vivienda. Por eso, cualquier modificación de la cubierta debe considerar el tipo de construcción y, de ser necesario, contar con la evaluación de un profesional.