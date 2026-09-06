"Se ven sistemas en formación": Meteoróloga de Megatiempo detalla si lloverá en Santiago durante las Fiestas Patrias

06 sept. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, anunció el posible retorno de las precipitaciones a la Región Metropolitana durante la semana que está por comenzar y además se refirió a una de las mayores preocupaciones de septiembre: la probabilidad de lluvias durante Fiestas Patrias.

Vuelven las precipitaciones a Santiago

Respecto a las precipitaciones en Santiago, la profesional explicó que "hay una mayor probabilidad" de que la "vaguada costera" alcance a la RM, por lo que ese día "van a bajar los termómetros".

"Hay una inestabilidad que podría afectar la zona central del país entre el día jueves y viernes, principalmente desde la región de Antofagasta en la cordillera hasta la región del Biobío aproximadamente", complementó.

Luego de eso, Aguilera explicó en su reporte para Meganoticias Actualiza que "hay una probabilidad de que lleguen chubascos" durante esas jornadas, señalando que las temperaturas comenzarían a bajar desde el miércoles.

¿Lloverá para el 18 de septiembre?

En cuanto a las lluvias durante Fiestas Patrias, la meteoróloga explicó que actualmente "se ven sistemas en formación y hay una probabilidad de que el sur del país, por ejemplo el Biobío, reciba precipitaciones".

"Nosotros (en Santiago) quedaríamos ahí al margen, al menos por ahora", aseveró sobre posibles precipitaciones dieciocheras en la capital, pero aclaró que "esto puede cambiar con los días".

"Puede que este sistema frontal que se ve ahora ascienda un poco más hacia el norte y ahí ya algo (de lluvia) podría llegar", detalló.

Sin embargo, reiteró que "al menos por ahora, Santiago, O'Higgins y el Maule quedarían libres de precipitaciones este 18 de septiembre".

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