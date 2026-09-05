"Racha de 80 k/h": Meteorología actualiza "aviso" por viento en sectores de cinco regiones del país
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "viento normal a moderado", el que afectará a sectores de cinco regiones del país.
"Altas presiones"
Según la entidad, el fenómeno comenzó la mañana de este sábado y se extenderá hasta el domingo 6 de septiembre, también en la mañana.
La condición sinóptica indica que todo se debe a "altas presiones". Además, en el reporte de la DMC se establece una observación: "Vientos dirección ESTE (Raco, Puleche)".Ir a la siguiente nota
Las regiones afectadas son las siguientes:
- Ñuble: Precordillera y cordillera
- Biobío: Litoral y Cordillera Costa
- La Araucanía: Precordillera
- Los Ríos: Precordillera
- Los Lagos: Precordillera y Cordillera.
Precisamente en la región de Los Lagos se registrará la racha de viento más fuerte, la que en cordillera podría llegar a los 80 kilómetros por hora.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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