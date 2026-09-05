Llegó el día del cambio de hora: ¿Cómo es el paso al horario de verano?

05 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Este sábado 5 de septiembre se realizará finalmente el mediático cambio de hora, medida que ocurre en medio de críticas y presuntos cambios en su aplicación, ya que algunos buscan dejar de modificar la hora y mantener un huso horario fijo.

En esta ocasión pasaremos del horario de invierno al de verano, pese a que seguiremos en la estación invernal y que recién en diciembre comienza el verano en Chile.

¿Cómo es el paso al horario de verano?

Como es costumbre, al cambiar la hora, los relojes se adelantan o se atrasan. Ya que en abril se atrasaron, en esta ocasión corresponde adelantarlos.

Es decir, a las 23:59 del sábado 5 de septiembre, se debe adelantar la hora a la 01:00 del domingo 6 de septiembre.

Este cambio se debería realizar automáticamente en teléfonos celulares, televisores u otros dispositivos que indiquen la hora.

¿En qué zonas no se cambia la hora?

Sin embargo, algunas zonas de Chile quedan fuera de esta medida, pues mantienen su huso horario.

Las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica chilena no modifican su reloj, ya que mantienen su hora fija durante todo el año. En el caso de Magallanes, esto se debe a que, por su ubicación austral, necesita la mayor cantidad de luz posible por las tardes.

Todo sobre Cambio de Hora