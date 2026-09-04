¿Lloverá en Santiago durante Fiestas Patrias? Alejandro Sepúlveda entrega su primer pronóstico para el 18

04 sept. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

A semanas de las Fiestas Patrias, el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda entregó un primer pronóstico preliminar sobre las condiciones que podrían registrarse durante el 17, 18 y 19 de septiembre.

Eso sí, el especialista recalcó que se trata de una proyección que puede experimentar cambios durante los próximos días, debido a que todavía queda un amplio margen antes de las celebraciones.

El análisis considera principalmente las precipitaciones y temperaturas que podrían registrarse durante las jornadas de Fiestas Patrias.

¿Cómo estaría el tiempo el 17 de septiembre?

Respecto al 17 de septiembre, el especialista anticipó precipitaciones en distintos sectores del país, incluyendo zonas de Chiloé y la alta cordillera de la zona centro-norte.

"17 de septiembre. Desde sectores de Chiloé para arriba precipitaciones. En la alta cordillera de la zona centro norte del país", aseguró.

¿Y qué pasaría el 18 de septiembre?

Para el 18 de septiembre, jornada en que se concentran buena parte de las celebraciones de Fiestas Patrias, el panorama preliminar aparece más estable en materia de precipitaciones para la zona central.

De acuerdo con el análisis entregado por Sepúlveda, el 17 y el 18 de septiembre estarían, por el momento, sin precipitaciones en los sectores considerados en su proyección.

Chubascos para el 19 de septiembre

El panorama podría cambiar durante el 19 de septiembre, cuando existe la posibilidad de que se registren chubascos en sectores cordilleranos y precordilleranos de la zona central.

"19 de septiembre. Chubascos en la cordillera y probablemente precordillera de la zona central del país."

El pronóstico entregado por Sepúlveda es todavía preliminar y deberá actualizarse durante los próximos días, especialmente considerando que aún faltan cerca de dos semanas para el inicio de las celebraciones.

Por ello, el especialista hizo énfasis en que las condiciones meteorológicas pueden cambiar y que el panorama definitivo se podrá conocer con mayor precisión a medida que se acerquen las fechas.