Positividad de virus respiratorios llega a su nivel más alto en 3 años

03 sept. 2026 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud informó que la positividad de las muestras respiratorias alcanzó un 57,9% durante la Semana Epidemiológica 34 (23 al 29 de agosto), 1,8 puntos por sobre la semana anterior, según el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026 presentado por el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y la coordinadora de la campaña, Valentina Pino.

“En el año 2026, la semana epidemiológica 34 registró una positividad del 57,9%, la más alta registrada en los últimos tres años. Esto nos da cuenta de que todavía estamos en un periodo de alta circulación de virus respiratorios y que, por cierto, es muy importante mantener todas las medidas preventivas que disponemos para evitar enfermar gravemente, incluso, el riesgo de morir por algún virus respiratorio”, señaló Jorge Vilches.

Los virus con mayor circulación

El Rinovirus es el virus más detectado con un 33,5% de los casos detectados, proporción levemente superior a lo registrado la semana anterior (32,3%), afectando principalmente al grupo de 1 a 4 años.

En tanto, el Virus Respiratorio Sincicial es el segundo agente en preponderancia con 27,6% del total de muestras positiva,superior a lo registrado la semana anterior (26,6%).

Metapneumovirus se ubica en tercer lugar con un 13,5%, similar a lo registrado la semana anterior (13,1%).

Cobertura de vacunación

La cobertura de vacunación de Influenza es de 79,2%, con 8.325.558 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (65,3%), embarazadas (78,1%) y personas de 60 años y más (62,8%) muestran un menor avance.

En tanto, la cobertura de inmunización contra el VRS es de 97,6% con 134.193 dosis administradas. En detalle, los recién nacidos presentan un 98,5%, mientras que los lactantes, un 96,4%.

Durante el reporte semanal se insistió en que existen 1.516 los puntos de vacunación públicos y privados en convenio con las Seremis de Salud a lo largo del país. La información se encuentra disponible en www.mevacuno.cl

Ocupación de cama

Al 2 de septiembre 2026, la red integrada cuenta con 767 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 86,4%. El 41,2% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En este punto, la coordinadora de Campaña de Invierno, Valentina Pino, hizo hincapié en que la población pediátrica continúa siendo el único grupo que, por ahora, registra un aumento tanto en hospitalizaciones como atenciones de urgencia por IRA bajas.

Además, añadió que “hemos sobrepasado el 40% de ocupación de camas críticas por causa respiratoria, lo que constituye, por lo pronto, el peak de ocupación por causa respiratoria en las capas críticas de todo el país”.

En el caso de los adultos, se dispone de 4.328 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 93,7%. El 11,9% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.