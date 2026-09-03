Buenas noticias para el 18: Precio de la carne no subiría estas Fiestas Patrias

03 sept. 2026 - 22:03 hrs.

¿Qué pasó?

Si todavía no compra la carne para este 18 de septiembre, hay una buena noticia para el bolsillo: no se proyecta un alza importante en el precio durante Fiestas Patrias y algunos cortes incluso podrían bajar.

El escenario se explica, en parte, por la liberación de carne importada que permaneció retenida durante semanas en la Cordillera debido al cierre de fronteras provocado por el sistema frontal. Los productos ya llegaron a Chile, aumentando la disponibilidad justo antes de las celebraciones.

Algunos cortes incluso podrían bajar

Sergio Willer, vicepresidente de Corpcarne, detalló que más de mil camiones permanecieron en la frontera durante el último mes. “Creemos que no va a haber un alza importante para estas fiestas, suponemos, pero hacemos el llamado a la gente que prefiera lo nuestro, la carne chilena”, señaló.

A la mayor disponibilidad se suma el comportamiento que ha tenido el consumo de las distintas proteínas durante el año. Cristóbal Cabezas, gerente de Carnes La Favorita, sostuvo que esto permitiría mantener los valores actuales y eventualmente encontrar precios más bajos.

“Podríamos decir que los precios se deberían mantener y en algunos casos bajar”, afirmó.

¿Y el pollo y el cerdo?

El escenario de precios estables no se limitaría al vacuno. El pollo y el cerdo también son protagonistas habituales de las parrillas durante septiembre y, desde ChileCarne, aseguran que tampoco habría problemas de abastecimiento.

“Los precios son estables. Chile es un gran productor de pollo y cerdo. El llamado es a la tranquilidad, tenemos asegurado el abastecimiento”, indicó Juan Carlos Domínguez, presidente de ChileCarne.

Si ya compró la carne, atención a la descongelación

Para quienes ya se adelantaron a las compras y congelaron los cortes, la recomendación es descongelarlos correctamente antes de consumirlos.

Natalia Vega, ingeniera en alimentos y coordinadora del área de Gestión en Alimentos de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, aconsejó “dejarla a temperatura de refrigeración, que vayan descongelando lentamente”.

En caso de necesitar descongelarla rápidamente, agregó que también se puede recurrir al microondas o a recipientes con agua, cuidando la contaminación cruzada.