¿Subirá el precio de la carne para el 18? Expertos entregan sus proyecciones para Fiestas Patrias

03 sept. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una buena noticia para quienes ya están pensando en el asado de Fiestas Patrias: la masiva liberación de carne importada que permaneció retenida durante semanas en la frontera podría ayudar a evitar fuertes alzas de precios durante septiembre.

Desde la Corporación de la Carne señalaron que el ingreso de estos productos permitirá mantener abastecido el mercado nacional, pese a que el consumo de carne aumenta considerablemente durante este mes.

De hecho, se estima que el gasto per cápita en carne aumenta cerca de un 30% durante septiembre, debido a la alta demanda asociada a las celebraciones del 18.

¿Subirá el precio de la carne?

Desde El Carnicero, el comerciante Wilson Jiménez explicó que la apuesta es mantener los precios durante los días previos a Fiestas Patrias.

"La idea es no subir los precios, mantenerlos. Entonces, así uno mantiene a la clientela durante todo el año. Nosotros acá mantenemos siempre ofertas, cierto, en distintos productos, ya sea pollo, carne o cerdo", sostuvo.

Actualmente, algunos de los cortes más solicitados, como punta paleta y guachalomo, se ofrecen a precios similares, mientras que existe una amplia variedad de alternativas para el asado.

"Acá, con todo esto que usted tiene, acá, saca aplauso. Tiene punta de paleta, tiene una platea que la puede hacer al horno, la cacerola, ¿cierto? Depende del tiempo también. Si puede haber lluvia, tiene un asado carnicero, un guachalomo, un costillar, una pulpa espectacular para pasar este 18", señaló.

El comerciante agregó que la expectativa es mantener los valores, aunque reconoció que un eventual aumento de la demanda podría generar una pequeña alza, pero no sería significativa.

Carne importada retenida en la frontera

Uno de los factores que ayudaría a contener los precios es la llegada de la carne importada que estuvo retenida en la frontera debido a los cierres provocados principalmente por lluvias y nevadas.

En el último mes, más de 1.000 camiones que transportaban carne hacia Chile permanecieron en la frontera. Estos productos finalmente comenzaron a ingresar al país.

La carne tiene un período aproximado de 90 días en buenas condiciones, por lo que el tiempo que permaneció retenida no significa que se encuentre descompuesta. Al contrario, el producto todavía puede ser comercializado y su llegada permitirá aumentar la disponibilidad en el mercado.

Además, parte de esta carne podría venderse a un precio menor debido a su fecha de vencimiento, lo que también contribuiría a contener los valores para los consumidores.

Brasil y Paraguay concentran gran parte de las importaciones

En Chile, cerca del 70% de la carne que se consume es importada. Brasil y Paraguay concentran aproximadamente el 83% de las importaciones, lo que permite abastecer el mercado interno.

"En los últimos 2 años, a nivel mundial, la carne ha sufrido un alza sostenida. Chile no está exento de eso. El 70% de la carne que consumimos en nuestro país es de tipo importado. En el último mes, más de mil camiones estuvieron en la frontera que traían ese producto a Chile y ese producto ya llegó", afirmó el viceprecidente de Corpcarne, Sergio Willer.

La proyección es que no habría un alza importante para Fiestas Patrias, aunque se hizo un llamado a los consumidores a cotizar entre los distintos establecimientos.