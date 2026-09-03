"Te andas luciendo": El enojo de Faloon contra Rai Cerda luego de actividad en Volverías con tu ex? 2

03 sept. 2026 - 08:18 hrs.

Una nueva jornada en Volverías con tu ex? 2 volvió a poner a Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel en el centro de la tormenta, con una actividad que comenzó entre risas pero que terminó destapando una herida que Faloon carga desde que todo comenzó.

Tonka Tomicic llegó al resort con una dinámica en la que las mujeres debían armar a su hombre perfecto eligiendo rostro, torso, pelvis y piernas de los participantes. El resultado no sorprendió a nadie: Raimundo fue el favorito indiscutido, con más partes de su cuerpo elegidas que cualquier otro.

Guarén explicó sin filtros por qué eligió la pelvis de Rai. "Se ve que es un hombre que está bien armado, no es que lo he visto, es que estos hombres se pasan caminando desnudos o se duchan ahí", dijo, en una frase que generó risas entre las participantes pero que no sentó nada bien en la ex chica Yingo.

Los celos de Faloon

La reacción de Faloon fue inmediata. "¿Cómo que se pasa caminando así? ¿Quién te ha contado? Y quién te va a contar po' si aquí nadie ha estado con él, me imagino", le respondió a Guarén, dejando en claro que el comentario la había incomodado más de lo que quería mostrar. Guarén intentó bajar la tensión con un simple "tranquila, Faloon".

Yasmín también sumó leña al fuego al destacar que Rai tenía el mejor glúteo, y Bárbara recordó haberlo visto en bóxer una mañana y quedar sorprendida. Faloon se tomó la situación con risas hacia afuera, pero por dentro la molestia ya estaba instalada.

"Te andas luciendo"

No tardó en llevar el tema directamente a Rai. "Claro, te andas luciendo, andas en bóxer en todos lados", le reclamó. Él lo negó, pero Faloon no estaba dispuesta a cerrar la conversación tan rápido. "Siempre te has paseado así. Tú has hecho muchas más h… que no me has contado, vamos después a hablar una por una h… que hiciste acá desde que llegaste", le dijo, dejando en claro que la lista de reproches era larga.

La discusión continuó durante el almuerzo y fue escalando hasta tocar puntos mucho más profundos. Faloon volvió a sacar el tema de los acercamientos de Rai con Sofía, mientras él intentó desviar la conversación recordándole que también había sentido celos por los bailes que ella protagonizó en otro programa.

El dolor de Faloon

Pero el intercambio terminó llegando al núcleo de todo el dolor que Faloon ha cargado desde que terminaron. Entre lágrimas, recordó lo que vivió afuera mientras veía a Raimundo coquetear dentro del encierro con otra persona, en uno de los momentos más crudos que ha mostrado en el reality.

"Nosotros terminamos, me dejaste y te pusiste a h… Lloraba al punto de querer vomitar, nunca me había pasado, me sentí muy sola a pesar de que estaba con mi familia, con mi mamá, con mis hijos", confesó Faloon, dejando en evidencia que el quiebre la afectó de una manera que va mucho más allá de lo que había mostrado hasta ahora.

La noche dejó a una Faloon más vulnerable que nunca en Volverías con tu ex? 2, y a una relación con Rai que sigue acumulando capas de dolor que no son fáciles de resolver con buenas palabras.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2