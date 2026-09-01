"Ella es lo más ordinario que hay": Faloon ingresa a Volverías con tu ex? 2 atacando a Fran Maira y criticando a Rai Cerda

01 sept. 2026 - 08:15 hrs.

El ingreso de Faloon Larraguibel a Volverías con tu ex? 2 era uno de los momentos más esperados de la temporada, y cuando finalmente ocurrió, no decepcionó a nadie. La ex de Jean Paul Pineda llegó con actitud renovada pero con sentimientos que claramente no están resueltos.

Antes de entrar, Faloon dejó en claro cuál era su postura. "Ya la villana la dejé atrás, esta vez vengo como heroína. No vengo a competir contra ninguna mujer ni a quitar ningún hombre", dijo, aunque no ocultó que llegaba con una mezcla de amor y enojo hacia Raimundo Cerda.

También reconoció que ver a Rai desde afuera no había sido fácil. "Para mí fue súper raro que él se metiera al reality habiendo terminado hace tan poco tiempo conmigo, de verlo hacer cosas en las que digo 'quizás no estaba tan enamorado de mí', verlo dormir con otra mujer era raro, me dolía", confesó antes de ingresar.

Las recriminaciones de Faloon a Rai

El cara a cara entre Faloon y Raimundo no tardó en cargarse de emoción. A ella se le pusieron los ojos llorosos casi de inmediato, mientras Rai le confesó lo difícil que había sido estar lejos de ella y que todo lo que hacía dentro del encierro era para intentar sacarla de su cabeza.

"Lo único que me ayudaba a sacarte de mi cabeza era competir, pero cada cosa me recordaba los momentos contigo. Lo único que estuve haciendo fue tapar penas", le dijo Raimundo, buscando que ella entendiera su experiencia dentro del encierro.

Pero Faloon no estaba dispuesta a dejarlo hablar sin cuestionarlo. "¿Tapar penas cómo? No fue mucho el tiempo que terminamos y ya te estabas dando besos", le reclamó, dejando en claro que había visto todo desde afuera y que no iba a aceptar medias verdades.

Rai reconoció que venían peleando antes de que él ingresara al reality y que en parte entró huyendo de esa situación. "Tú sabes cómo veníamos peleando afuera, por nada, si seguíamos peleando así esto iba a agrandarse, entonces sí, escapé", admitió, en una de las confesiones más honestas de la conversación.

También le dijo algo que claramente la movió. "He dicho que eres la mujer que más he amado en toda mi vida, nada me llenaba, nada nunca me llenó. Las veces que peleé fuerte fue por ti, todo lo que he hecho fue por ti", le dijo, mientras la tensión entre ambos seguía creciendo.

Faloon le preguntó si podía ponerse en su lugar, y él le devolvió la pregunta. "¿Y tú en el mío?", le dijo. Ella respondió sin filtros: "¿En el que lo estás pasando súper bien agarrándote a una mina?, ¿en ese lugar quieres que me ponga?", dejando en evidencia toda la rabia acumulada durante las semanas que lo observó desde afuera.

Faloon contra Fran Maira

Pero el momento más tenso llegó cuando apareció el nombre de Fran Maira en la conversación. Raimundo le contó que había tenido una pelea con Austin Palao por un cara a cara relacionado con la cantante chilena, y Faloon explotó de inmediato.

"Pones de prioridad a otra persona. Vas a ver después cuando tú salgas de aquí cómo esta mujer me ha hecho m…, y tú aquí haciendo esto", le reclamó, dejando en claro que la relación entre Fran y Faloon fuera del encierro tiene una historia que Raimundo claramente no dimensiona del todo.

Rai intentó defender a Fran y eso terminó de encender a Faloon. "Siempre defendiendo a esta mina. Me desagrada, me pone de mal humor cuando tú hablas de esta mina, es lo más ordinario que hay, no quiero hablar más de ella", cerró, en una frase que mostró que el problema entre Faloon y Fran Maira va mucho más allá de lo que se ha visto en Volverías con tu ex? 2.