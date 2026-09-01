Confirmado | A 30 años del asesinato de Tupac Shakur: presentan una nueva teoría del móvil del crimen que cambia lo que se sabía

01 sept. 2026 - 01:12 hrs.

El próximo 7 de septiembre de 2026 se cumplen exactamente 30 años del ataque a tiros que terminó con la vida del rapero estadounidense Tupac Shakur, uno de los artistas más influyentes en la historia del hip-hop, con más de 75 millones de discos vendidos.

Tres décadas después, el caso vive su capítulo más importante desde 1996: el juicio contra Duane "Keefe D" Davis, único imputado formalmente por el crimen. Y en paralelo, un reportaje reciente del medio estadounidense NBC News revela un cambio de fondo en cómo los fiscales están reconstruyendo el móvil del asesinato ante el jurado.

¿Cómo fue el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas?

La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur circulaba por Las Vegas en un BMW conducido por Marion "Suge" Knight, presidente del sello Death Row Records. Volvían de la pelea entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand cuando un Cadillac blanco se emparejó al vehículo y desde su interior se dispararon varios tiros.

Tupac recibió cuatro impactos de bala. Fue trasladado al University Medical Center de Las Vegas, donde permaneció internado hasta que murió seis días después, el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años.

¿Cuál era la teoría original sobre el móvil del crimen?

Durante casi tres décadas, la investigación oficial y buena parte de la cobertura mediática centraron la explicación en la rivalidad entre las escenas del hip-hop de la Costa Este y la Costa Oeste de Estados Unidos, personificada en la disputa entre los sellos Death Row Records (al que pertenecía Tupac) y Bad Boy Records (del rapero The Notorious B.I.G.).

Los investigadores de la época señalaron que Shakur, su entorno y otros allegados dificultaron la indagatoria. El caso terminó archivado sin condenas por casi 27 años.

¿Cuál es la nueva teoría que presentan los fiscales?

Según reporta NBC News, cientos de páginas de transcripciones del gran jurado y la argumentación en juicio muestran que la Fiscalía del Condado de Clark, Nevada, sostiene que el móvil real fue una rivalidad pandillera mucho más cercana: el enfrentamiento entre las bandas Mob Piru Bloods (vinculada a Death Row Records) y los South Side Compton Crips, en la que Davis habría sido una figura relevante.

Para los fiscales, el crimen no habría sido consecuencia de una rivalidad artística ni comercial, sino de un episodio de venganza por un altercado ocurrido pocas horas antes en Las Vegas.

¿Qué pasó en el MGM Grand horas antes del asesinato?

La noche del 7 de septiembre, tras la pelea de Tyson, Tupac Shakur, Suge Knight y su entorno se encontraron en el lobby del MGM Grand Hotel & Casino con Orlando Anderson, sobrino de Duane Davis y miembro identificado de los South Side Compton Crips.

Videos de seguridad presentados por la fiscalía muestran a Shakur y su grupo golpeando y pateando a Anderson en el suelo. Según la acusación, ese hecho detonó una respuesta inmediata: Davis, en calidad de tío de Anderson, habría organizado la represalia que terminó horas después con los disparos contra el BMW de Suge Knight.

¿Quién es Duane "Keefe D" Davis y por qué está siendo juzgado?

Duane Keith Davis, de 63 años, fue imputado en septiembre de 2023 por un gran jurado de Nevada. Se trata del primer y único cargo formal en el caso, presentado casi 27 años después del crimen.

Los fiscales no lo acusan de haber disparado, sino de haber orquestado el asesinato como respuesta a la agresión sufrida por su sobrino. Davis se encuentra en prisión desde su detención y se declaró no culpable. La defensa sostiene que abandonó el narcotráfico en 2009, mantuvo un empleo estable hasta 2014 y no existe evidencia física que lo ubique en la escena.

¿Por qué se reactivó la investigación después de casi 30 años?

El caso volvió a moverse en gran medida por las propias declaraciones de Davis. En un libro autobiográfico publicado en 2019 y en varias entrevistas posteriores, el hombre entregó detalles sobre lo ocurrido esa noche.

La Policía de Las Vegas retomó la investigación tomando esas declaraciones como línea principal. La defensa argumenta que sus dichos fueron relatos motivados por interés económico y no confesiones reales, y que 30 años de indagatorias no lograron evidencia forense ni testigos independientes.

¿Qué rol tiene Sean "Diddy" Combs según las declaraciones?

En su libro, Davis afirma que el productor estadounidense Sean "Diddy" Combs, entonces cabeza de Bad Boy Records, habría querido la muerte de Shakur y Knight. Combs ha negado toda participación en el crimen de Tupac.

El productor actualmente cumple una condena de aproximadamente cuatro años de prisión por delitos vinculados al transporte con fines de prostitución, un caso distinto y ajeno al proceso contra Davis. Su nombre no está formalmente imputado en la causa por el asesinato del rapero.

¿En qué etapa está el juicio?

El juicio contra Duane "Keefe D" Davis comenzó el 10 de agosto de 2026 en el Tribunal del Condado de Clark, Nevada, con la selección del jurado. Las últimas semanas se han presentado los alegatos de apertura de la fiscalía y de la defensa, y se ha comenzado a recibir el testimonio de agentes policiales retirados que participaron en la investigación original y en la reapertura del caso.

El proceso se extenderá durante las próximas semanas y su desenlace se espera para los próximos meses. La familia de Tupac Shakur, encabezada por su hermanastro Maurice "Mopreme" Shakur, ha manifestado su intención de asistir a las audiencias, en un juicio que buena parte de la industria musical estadounidense sigue como un capítulo simbólico del cierre de una era.