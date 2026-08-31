Corte de agua afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este martes: Revisa los horarios

31 ag. 2026 - 23:50 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas realizará este martes 1 de septiembre nuevos cortes programados de agua potable en sectores de seis comunas de la Región Metropolitana.

Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término, por lo que en algunos sectores el suministro se restablecerá durante la noche, mientras que otros deberán esperar hasta la madrugada del miércoles.

¿Qué comunas tendrán corte de agua este martes?

Las Condes

Desde las 15:00 horas del martes 1 de septiembre hasta las 03:00 horas del miércoles 2.

Ñuñoa

Desde las 15:00 horas del martes 1 de septiembre hasta las 06:00 horas del miércoles 2.

Macul

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del martes 1 de septiembre.

La Granja

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del martes 1 de septiembre.

San Bernardo

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del martes 1 de septiembre.

Buin

El corte afectará al sector de Alto Jahuel, desde las 15:30 hasta las 22:30 horas del martes 1 de septiembre.

¿Cómo revisar si tu domicilio estará afectado?

Los cortes corresponden a sectores específicos de cada comuna, por lo que no necesariamente afectarán a todos los vecinos.

Aguas Andinas mantiene disponible un mapa interactivo para consultar los cortes programados, donde es posible revisar el perímetro exacto de la interrupción e ingresar la dirección para verificar si el domicilio se encuentra dentro del área afectada ingresando aquí.