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El proyecto más grande de Chile: Así sería la nueva ciudad con 14 mil viviendas en Puchuncavi

31 ag. 2026 - 22:00 hrs.

Un megaproyecto de 14 mil viviendas avanza en Puchuncaví y enfrenta la oposición de organizaciones que alertan por su impacto ambiental. Conoce el proyecto y la polémica.

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