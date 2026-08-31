El proyecto más grande de Chile: Así sería la nueva ciudad con 14 mil viviendas en Puchuncavi
31 ag. 2026 - 22:00 hrs.
Un megaproyecto de 14 mil viviendas avanza en Puchuncaví y enfrenta la oposición de organizaciones que alertan por su impacto ambiental. Conoce el proyecto y la polémica.
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