PDI y Policía de Bolivia refuerzan coordinación contra el crimen organizado transnacional

31 ag. 2026 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de fortalecer la cooperación policial y avanzar en una coordinación permanente frente a las amenazas transnacionales, autoridades de Chile y Bolivia encabezaron la Primera Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas (RAMPOL) Bolivia–Chile.

La instancia fue liderada por el ministro boliviano del Gobierno del Interior, Marco Antonio Oviedo; el subcomandante de la Policía de Bolivia, Juan Peña Rojas; el cónsul general de Chile en La Paz, Roberto Ruiz, y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna Lozano.

Primer encuentro formal entre altos mandos

La iniciativa constituye un hito en la relación entre la PDI y la Policía Boliviana, al establecer por primera vez un espacio formal de encuentro entre sus altos mandos y unidades especializadas.

La reunión estuvo orientada al intercambio de información, experiencias y buenas prácticas policiales, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de colaboración entre ambas instituciones.

Crimen organizado y seguridad fronteriza

Durante la jornada, las autoridades abordaron materias de interés común vinculadas principalmente al crimen organizado transnacional, la seguridad fronteriza y otros fenómenos delictivos que requieren una respuesta coordinada entre las policías de ambos países.

En este contexto, la PDI destacó la importancia de fortalecer los vínculos de cooperación internacional y generar mecanismos que permitan una comunicación más directa y oportuna entre los equipos policiales.

La instancia busca facilitar la coordinación estratégica y operativa ante investigaciones y fenómenos criminales que trascienden las fronteras.

Cooperación entre Chile y Bolivia

La realización de esta primera RAMPOL se enmarca en el progresivo fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Chile y Bolivia en materias de seguridad y gestión fronteriza.

Durante 2026, ambos países han reactivado espacios de diálogo y coordinación, entre ellos el Comité de Frontera e Integración Chile–Bolivia, además de distintas iniciativas destinadas a profundizar el intercambio de información y la cooperación institucional.

De esta manera, la Primera RAMPOL Bolivia–Chile marca un nuevo avance para la PDI en materia de cooperación policial internacional, consolidando un canal de coordinación entre ambas instituciones y proyectando un trabajo conjunto y permanente frente al crimen organizado y otras amenazas a la seguridad, especialmente aquellas asociadas al ámbito fronterizo.