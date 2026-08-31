Niña de 5 años recibe disparo mientras jugaba en una multicancha de Cerro Navia

31 ag. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una niña de cinco años resultó herida a bala mientras se encontraba junto a su madre y otros niños en una multicancha de Cerro Navia, Región Metropolitana.

La menor recibió un impacto en su pierna izquierda y fue trasladada rápidamente hasta el Hospital Félix Bulnes para recibir atención médica y ser intervenida.

Menor está fuera de riesgo vital

El capitán Nicholas Walddimiro, de la 45ª Comisaría de Cerro Navia, detalló que "producto de esta balacera resultó lesionada una menor de cinco años en una de sus extremidades, hubo un impacto que dio en una de sus piernas, y favorablemente fue trasladada de forma inmediata hasta el hospital Félix Bulnes, lugar donde fue atendida, revisada, pudiendo descartar que se encuentre en algún riesgo vital", señaló.

La niña permanece estable mientras recibe atención médica por la lesión provocada por el disparo.

Buscan determinar quiénes efectuaron los disparos

Los disparos habrían sido realizados por sujetos desconocidos, quienes hasta ahora no han sido ubicados, hacia un automóvil de color blanco que circulaba por el sector.

Carabineros trabaja para establecer quiénes participaron en el hecho y qué ocurrió con vehículo contra el que estaban dirigidos los disparos.

De acuerdo con la información disponible, uno de los ocupantes de ese vehículo también podría haber resultado herido durante la balacera.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho e identificar a los responsables de los disparos.