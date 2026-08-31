"El Indio Juan": Detienen a uno de los reos que se fugó de la exPenitenciaría vestido de gendarme

31 ag. 2026 - 22:03 hrs.

¿Qué pasó?

Seis meses después de escapar de la exPenitenciaría vestido con prendas de Gendarmería, Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”, fue detenido en la Población La Bandera.

La detención

Flores fue ubicado durante este lunes por personal de la BIPE de la PDI, en el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Occidente a través del Foco Penitenciario, encabezado por el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

La detención de Flores se concretó ahora en la Población La Bandera, poniendo fin a los meses transcurridos desde aquella fuga.

Tras su detención, fue trasladado hasta el cuartel de la BIPE. De acuerdo con la información entregada, este martes será puesto a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía.

Así fue la fuga desde la exPenitenciaría

Todo ocurrió el 25 de febrero, cuando durante un procedimiento habitual se detectó que dos internos no estaban en el lugar donde debían encontrarse.

Inicialmente se pensó que podían estar escondidos dentro del recinto. Sin embargo, posteriormente se confirmó que ambos habían escapado y que, para conseguirlo, utilizaron prendas de funcionarios de Gendarmería.

Los dos internos fueron identificados posteriormente como Tomás González Quezada, alias “Pelao”, y Juan Flores Valenzuela, “El Indio Juan”.

González Quezada fue sentenciado a 16 años por homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves de carabinero y porte de arma. En tanto, Flores fue condenado a presidio perpetuo por femicidio, según los antecedentes entregados.