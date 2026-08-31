Jefe de la Armada argentina reconoce soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes: "Pertenece a Chile"

31 ag. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

El jefe de la Armada argentina, almirante Juan Carlos Romay, afirmó que el estrecho de Magallanes pertenece a Chile, en una declaración realizada durante una entrevista con el medio trasandino DEF.

El reconocimiento ocurre luego de la polémica generada por los dichos del jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, quien recientemente aseguró en una entrevista en YouTube que el Estrecho de Magallanes formaba parte de la soberanía de Argentina.

Las declaraciones de Valverde provocaron la reacción del gobierno de José Antonio Kast, que presentó una nota de protesta. A esto se sumó posteriormente un comunicado de la Cancillería argentina, en el que estableció la validez de los tratados de 1881 y 1984, los cuales confirman la soberanía chilena sobre el estrecho.

Romay abordó el tema mientras conversaba con DEF sobre el funcionamiento de la Armada argentina y la presencia de su país en el Atlántico Sur. Al referirse al carácter estratégico de esta zona, destacó los pasos marítimos que permiten conectar ambos océanos.

“El Atlántico Sur es un lugar estratégico, justamente porque en esta región tenemos los principales pasos bioceánicos para conectar el Atlántico con el Pacífico, ya sea a través del estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile, o por el extremo sur, el cabo de Hornos”, señaló el jefe de la Armada argentina.

El interés argentino en el Atlántico Sur

Durante la conversación, el almirante también explicó por qué el Atlántico Sur es considerado estratégico para Argentina, especialmente por su proyección hacia la Antártica y por el creciente interés de distintas naciones en los recursos disponibles en la zona.

“Explotar ahí tanto toda la cuestión científica como de recursos. A su vez, algo que por ahí antes no era tan palpable: el avance tecnológico permite que el obtener recursos del océano sea más viable para determinadas empresas o países, como está pasando con la explotación de petróleo al Norte de Malvinas. Entonces, es vital tener una buena vigilancia y control de todos nuestros espacios marítimos y poder de disuasión”, remarcó.

Romay, además, planteó la necesidad de que Argentina cuente con políticas de Estado que se mantengan independientemente de los cambios de gobierno, especialmente considerando las capacidades que la Armada ha perdido.

“Quisiera recalcar la necesidad de que existan políticas de Estado que trasciendan las distintas gestiones de gobierno. Mencioné las capacidades que perdimos; en ese contexto, por más que una gestión tenga la mejor voluntad, no se puede recuperar todo en poco tiempo”, explicó.

Finalmente, el almirante se refirió a la antigüedad de los buques de la Armada argentina y a la falta de actualización tecnológica de parte de su flota.

Para posteriormente enfatizar que los buques de la Armada argentina “tienen 40 años. O sea, tecnológicamente están bastante desactualizados”.