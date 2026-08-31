Clan Chen habría elegido hasta su cárcel: Las claves de la organización que defraudó más de US$200 millones

31 ag. 2026 - 06:55 hrs.

¿Qué pasó?

El denominado Clan Chen habría elegido hasta su cárcel donde continuará cumpliendo prisión preventiva. Esto, luego de que un recurso judicial dejara sin efecto el traslado de cuatro de sus integrantes desde Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, hasta el penal de alta seguridad La Laguna, en la región del Maule.

Los imputados habían sido trasladados en el marco de la Operación Canserbero, procedimiento que permitió desarticular una organización criminal de origen chino investigada por asociación ilícita, lavado de activos y estafa transnacional.

El Juzgado de Garantía de Iquique acogió el recurso presentado a favor de los imputados y ordenó dejar sin efecto el traslado. Longdi Chen, Wen Chen,Wu Chen y Yongjie Chen deberán regresar a Tarapacá, mientras un quinto integrante permanecerá en Santiago 1.

“Estamos haciendo traslado, a pesar del hacinamiento que hay en las cárceles, pero nos encontramos con problemas. Entonces, trasladamos crimen organizado y nos ponen un recurso. Y dicen, no, es que este señor tiene que volver a donde se sienta confortable”, dijo el Presidente Kast.

Una millonaria estafa internacional

La investigación comenzó luego de que el FBI entregara antecedentes a la PDI sobre una red dedicada a estafas informáticas. El clan habría creado al menos 16 sociedades para recibir dinero desde el extranjero y otras 48 para dispersarlo.

Según los antecedentes, habrían defraudado más de US$200 millones a personas de distintos países, principalmente ciudadanos estadounidenses, utilizando falsas aplicaciones de citas y promesas de inversión.

La organización estaría compuesta por unas 60 personas, entre ellas ciudadanos chinos que formarían la cúpula y chilenos que habrían actuado como testaferros. En los allanamientos se incautaron más de $600 millones, US$450 mil, tres armas de fuego, más de 1.100 cartuchos y siete vehículos.

“Lo que queremos acá es que las personas peligrosas para nuestro país, que sean condenadas en este contexto, cumplan condena en máxima seguridad, con 22 horas encerrados en solitario su celda”, afirmó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Los imputados continúan en prisión preventiva a la espera del avance de la investigación. La decisión judicial, sin embargo, permitirá que cuatro de ellos regresen al recinto penitenciario donde se encontraban antes de la Operación Canserbero.