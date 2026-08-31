Detienen a adolescente por homicidio en Puente Alto: Víctima recibió un disparo mientras iba en auto

31 ag. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la internación provisoria de un adolescente de 17 años, imputado por el homicidio de un hombre de 21, quien recibió un impacto balístico cuando se encontraba a bordo de un vehículo en la noche del pasado 16 de junio.

La Fiscalía ECOH Metropolitana formalizó al menor por el delito de homicidio y el tribunal determinó su reclusión. Además, fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

El crimen ocurrió en Bajos de Mena

El homicidio ocurrió alrededor de las 21:00 horas del 16 de junio, en calle El Rodeo, en el sector de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la víctima se encontraba circunstancialmente al volante de un vehículo y regresaba a su domicilio cuando pasó por el lugar donde se produjo el ataque.

En ese momento, el adolescente imputado y otro sujeto habrían comenzado a disparar contra una vivienda, aparentemente en el contexto de una disputa territorial relacionada con la venta de drogas.

La víctima, que circunstancialmente transitaba por el sector, recibió un impacto balístico en la cabeza.

Vecinos auxiliaron a la víctima

Tras el ataque, vecinos acudieron en ayuda del hombre y solicitaron la presencia de personal de emergencia.

El afectado fue trasladado por un equipo del SAPU hasta el Hospital Sótero del Río. Sin embargo, ingresó fallecido debido a la gravedad de la lesión provocada por el impacto balístico.

El tribunal estableció un plazo de 90 días para desarrollar la investigación y esclarecer las circunstancias del homicidio, así como la eventual participación del segundo sujeto involucrado en el ataque.