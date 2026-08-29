Incendio consume strip center en el centro de Santiago: Bomberos pide evitar exponerse al humo tóxico

29 ag. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado se desató un incendio que consumió un "mall chino" ubicado en la intersección de Santa Rosa con Santa Isabel, en pleno centro de Santiago. La emergencia desplazó a 19 compañías de Bomberos.

Incendio en "mall chino" de Santiago

El comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), explicó que el fuego afectó a "Home Store, que es una estructura asiática donde tienen bodegas y distinto material inflamable".

"Al ver la gran propagación y el fuego que existía en el lugar, se escaló a una tercera alarma de incendio", añadió el voluntario.

El siniestro, que comenzó a eso de las 03:30 horas, generó una gran columna de humo que fue visible en varias comunas de la capital.

"Bomberos trabajó principalmente en la contención de esa emergencia y evitar que el fuego se propagara a los locales y un cité continuo habitacional", detalló el comandante Tromben.

Pese a que la emergencia fue controlada, "se produjo un colapso también estructural de todo el techo, de techumbre en este caso completo" por lo que se debió trabajar en "propagaciones menores" y el "remate de aquellos focos de fuego que quedaron bajo la estructura".

Afortunadamente, no se registraron civiles ni bomberos lesionados en la emergencia a la cual se desplegaron 14 compañías del CBS y "cinco cuerpos vecinos de la región".

Bomberos pide evitar exponerse al humo tóxico

El comandante Tromben explicó que el humo tóxico se generó debido a la presencia de "textiles y plásticos", por lo que pidió a los vecinos del lugar "tener sus ventanas cerradas, puertas cerradas y evitar salir a este sector".

Finalmente, se indicó que las condiciones de ventilación de este sábado en la Región Metropolitana evitarían que este humo se propague a otras comunas de la capital.

Todo sobre Incendio