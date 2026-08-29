Lujoso hotel sorprende con habitaciones y restaurante bajo el mar

29 ag. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Dubái continúa sorprendiendo al mundo con sus innovadoras y modernas construcciones. Esta vez, el lujo llega hasta las profundidades del mar con exclusivas habitaciones sumergidas dentro de un acuario, rodeadas por miles de ejemplares marinos.

Se trata de las Underwater Suites, ubicadas en Atlantis, The Palm, uno de los complejos turísticos instalados en la gigantesca isla artificial con forma de palmera.

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2001 y está compuesto por un tronco central, 17 hojas y un rompeolas en forma de medialuna. En este sector se encuentran lujosos hoteles como Atlantis, además del parque acuático Aquaventure.

Uno de los espacios más llamativos son precisamente las habitaciones bajo el agua. Las suites permiten observar el Ambassador Lagoon, un enorme acuario que alberga cerca de 65.000 ejemplares marinos, a través de grandes ventanales.

Atlantis.com

Las habitaciones ofrecen un entorno privado y silencioso, amplias salas de estar y servicio de mayordomo las 24 horas. Las suites tienen una superficie de 165 metros cuadrados y están diseñadas para dos personas.

El precio también está a la altura de la experiencia: una noche puede costar alrededor de 7.000 dólares, equivalentes a casi 6 millones y medio de pesos chilenos.

La experiencia submarina también se extiende a la gastronomía. El restaurante Ossiano, ubicado dentro de Atlantis, The Palm, permite disfrutar de una comida a unos 10 metros de profundidad, combinando la alta gastronomía con la posibilidad de contemplar la vida marina del acuario.