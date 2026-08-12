Revista internacional destaca Centro del Vino de prestigiosa viña chilena entre atractivos turísticos de Chile

12 ag. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido medio internacional de viajes Condé Nast Traveler puso sus ojos en Pirque y destacó la propuesta turística del Centro del Vino Concha y Toro, relevándolo como uno de los atractivos que permiten conocer la historia, cultura y tradición vitivinícola de Chile.

En un extenso artículo dedicado a la comuna, la publicación valoró especialmente las experiencias inmersivas que ofrece el recinto, además de su patrimonio, arquitectura y la posibilidad de adentrarse en algunas de las historias más emblemáticas asociadas al vino chileno.

La periodista española Marta Sahelices fue la encargada de recorrer y dar a conocer parte de la oferta turística de Pirque, destacando el papel que ha tenido Viña Concha y Toro en el desarrollo de la actividad vitivinícola de la zona.

Una experiencia que combina historia, cultura y vino

Bajo el título “Pirque: escapada para conocer al diablo entre barricas, viñas y bosques mediterráneos”, el reportaje, publicado el 10 de agosto, realiza un recorrido por la historia y el patrimonio de la comuna, además de sus principales atractivos turísticos.

Dentro de ellos, el Centro del Vino Concha y Toro ocupa un lugar destacado por la variedad de experiencias que ofrece a sus visitantes. El espacio cuenta con más de 12.000 metros cuadrados dedicados al enoturismo y busca conectar la tradición vitivinícola con una mirada contemporánea sobre el vino chileno.

Uno de los puntos que más llamó la atención de la publicación es la centenaria bodega subterránea de Casillero del Diablo, donde la experiencia incorpora sonido, iluminación y recursos audiovisuales para recrear una de las leyendas más conocidas de la industria vitivinícola nacional.

Condé Nast Traveler destaca recorrido por la viña

El reportaje también releva la posibilidad de visitar Casa Don Melchor, experiencia que permite conocer la historia y el legado de uno de los vinos más reconocidos de la viña.

De esta manera, la publicación internacional presenta a Pirque como un destino que va más allá de sus paisajes y viñedos, poniendo en valor una oferta turística que combina gastronomía, cultura, historia y experiencias vinculadas al mundo del vino.

La aparición del Centro del Vino Concha y Toro en Condé Nast Traveler, una de las publicaciones internacionales más reconocidas en materia de viajes y turismo, representa además un nuevo impulso para el enoturismo nacional y proyecta la propuesta de la viña hacia viajeros de distintos lugares del mundo interesados en experiencias auténticas y ligadas a la cultura chilena.