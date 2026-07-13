Se acerca el Travel Sale 2026: En esta fecha podrás encontrar las mejores ofertas en viajes

13 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Queda muy poco para que se desarrolle uno de los megaeventos más esperados por los amantes de los viajes. Hablamos del Travel Sale 2026, que este año, como de costumbre, promete traer descuentos y ofertas exclusivas.

Las principales aerolíneas, agencias y empresas de turismo formarán parte de este acontecimiento, para que quienes tengan pensado tomarse unas merecidas vacaciones puedan hacerlo a buenos precios en vuelos nacionales e internacionales, paquetes turísticos, hoteles y asistencias al viajero.

¿Cuándo es el Travel Sale 2026?

Según el sitio web de Turismo City, la fecha oficial del Travel Sale 2026 será del martes 25 al jueves 27 de agosto. Durante estos días, mediante comercio electrónico, las aerolíneas y agencias de viaje ofrecerán las mejores promociones a sus clientes.

Para conocer todos los detalles de este evento de comercio electrónico, puedes ingresar a su página web oficial www.cyber.cl/travelsale (pincha aquí).

En el Travel Sale podrás encontrar variadas ofertas para organizar tu próximo viaje. Por ejemplo, en vuelos nacionales e internacionales podrás comparar precios de pasajes baratos ida y vuelta, con impuestos incluidos en el valor final. También hay paquetes turísticos, que combinan vuelos y hoteles para viajar sin complicaciones.

Además, podrás revisar las asistencias al viajero y aprovechar el comparador de seguros de viaje, ideal para cotizar antes de salir. Y si buscas dónde alojarte, en hoteles encontrarás los mejores lugares a un precio único.

Hasta el momento, la Cámara de Comercio de Santiago no ha informado la fecha oficial, ni tampoco las marcas que dirán presente en una nueva jornada de descuentos online.

Todo sobre Travel Sale