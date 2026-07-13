Presidente Kast suspende gira al norte del país ante pronóstico de intensas lluvias y viento

13 jul. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast suspendió la gira que tenía programada para esta semana al norte del país debido al sistema frontal que afectará a distintas zonas del territorio nacional con intensas lluvias y fuertes vientos.

Desde Presidencia informaron que la decisión fue adoptada para que el Mandatario permanezca encabezando la coordinación de las acciones preventivas ante el evento meteorológico pronosticado entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

¿Qué actividades fueron suspendidas?

La gira contemplaba una agenda de tres días en la región de Tarapacá, donde el Presidente tenía previsto realizar actividades entre el miércoles y el viernes.

Entre ellas figuraban una visita a la comuna de Colchane y su participación en la tradicional festividad de La Tirana, actividades que finalmente no se concretarán debido al cambio de agenda.

Kast podría trasladarse a zonas afectadas por las lluvias

El Mandatario se mantendrá disponible para trasladarse a las localidades que lo requieran, dependiendo del desarrollo de la emergencia y de las eventuales afectaciones que puedan provocar las lluvias y los fuertes vientos.

La decisión fue adoptada en medio de los preparativos del Gobierno ante el evento meteorológico que se espera afecte a la zona centro-sur del país durante los próximos días.

En ese contexto, el tema fue abordado en el comité político realizado este lunes en La Moneda, instancia en la que participó la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

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