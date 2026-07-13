EXCLUSIVO: Fiscal viajó a Haití por arista que indaga presuntas coimas durante gestión del ex cónsul

13 jul. 2026 - 18:54 hrs.

El fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Francisco Ledesma, llegó este lunes hasta Puerto Príncipe para realizar diligencias en la investigación que indaga eventuales hechos de corrupción ocurridos en el consulado de Chile en Haití durante la gestión del ex cónsul Rafael du Monceau.

Según pudo conocer Mega Investiga, el persecutor se trasladó a la capital haitiana como parte de las pesquisas por presuntos pagos indebidos destinados a agilizar trámites migratorios y consulares de ciudadanos haitianos que buscaban ingresar a Chile.

La causa corresponde a una de las aristas surgidas en torno a las irregularidades detectadas en los procesos de reunificación familiar y en el traslado de ciudadanos haitianos —entre ellos numerosos niños y adolescentes— mediante vuelos con destino a Santiago.

Las diligencias efectuadas en Puerto Príncipe buscan reconstruir cómo operaba el consulado chileno, identificar a quienes participaron en la recepción y tramitación de documentos y establecer si funcionarios públicos recibieron dinero para acelerar o facilitar solicitudes migratorias.

La gestión de Rafael du Monceau

Rafael du Monceau se desempeñaba como cónsul de Chile en Haití cuando comenzaron a surgir alertas sobre movimientos irregulares relacionados con la entrega de visados y la legalización de documentos.

El diplomático fue retirado de Puerto Príncipe en octubre de 2025, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibiera denuncias sobre eventuales hechos de corrupción vinculados con la tramitación de visados. Cancillería también abrió un sumario administrativo para revisar su actuación y el funcionamiento de la representación consular.

La investigación penal, sin embargo, deberá determinar si Du Monceau tuvo alguna participación en los hechos denunciados. Hasta ahora no existe una resolución judicial que establezca su responsabilidad, y autoridades de la anterior administración han señalado que corresponde al Ministerio Público esclarecer si el diplomático estuvo relacionado con las irregularidades.

El fiscal Ledesma investiga específicamente una denuncia por presuntos delitos de cohecho, relacionada con pagos que habrían sido realizados a funcionarios del consulado chileno para agilizar trámites de personas haitianas interesadas en radicarse en Chile.

Las alertas en el consulado

El funcionamiento de la oficina consular se transformó en uno de los puntos relevantes de la investigación por el ingreso de ciudadanos haitianos a Chile.

Durante un periodo en que el consulado permaneció cerrado, los menores podían viajar con documentación emitida por autoridades haitianas, cuyos antecedentes eran posteriormente revisados por el Servicio Nacional de Migraciones. Sin embargo, tras la reapertura de la sede diplomática comenzaron a detectarse nuevas señales de alerta en los procedimientos.

La Fiscalía busca establecer si estas eventuales irregularidades fueron casos aislados o si existió un mecanismo organizado para acelerar solicitudes, validar documentos o facilitar procesos migratorios a cambio de dinero.

El viaje del fiscal a Puerto Príncipe permitiría entrevistar a testigos, revisar documentación y coordinar actuaciones con autoridades haitianas. Los antecedentes obtenidos serán incorporados a la carpeta investigativa que se tramita en Chile.

Una arista paralela al tráfico de migrantes

La investigación sobre el consulado corre de manera paralela y relacionada con la causa que indaga a una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes haitianos.

En esa indagatoria, la Fiscalía Centro Norte formalizó a integrantes de una red que ofrecía gestionar traslados y procesos de reunificación familiar desde Haití, utilizando República Dominicana como lugar de tránsito antes de arribar a Chile.

Entre los principales imputados se encuentran Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, quienes quedaron en prisión preventiva por delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la organización habría movilizado más de $800 millones y cobraba millonarias sumas a las familias por los viajes y las gestiones migratorias.

Ahora, las diligencias desarrolladas por Ledesma en Puerto Príncipe apuntan a esclarecer otro nivel de la trama: si, además de la actuación de agencias y facilitadores privados, existieron pagos irregulares o colaboraciones desde el consulado chileno que permitieron acelerar los trámites.

El resultado de las pesquisas podría abrir paso a nuevas declaraciones, peritajes documentales y eventuales formalizaciones, dependiendo de los antecedentes que logre reunir el Ministerio Público.

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